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Seat Leon отмечает 25-летие на фоне очень туманных перспектив

28.11.2024 96 0 1

В первых двух поколениях Seat Leon был очень ярким представителем С-класса и вызывал зависть у «гольфоводов», но сегодня он превратился в статиста и может в ближайшие годы вообще исчезнуть с рынка.

Seat Leon дебютировал в 1999 году в кузове 5-дверный хэтчбек, дизайн которого разработал легендарный Джорджетто Джуджаро. Уже тогда многие заговорили о том, что Leon — это лучшая версия Volkswagen Golf, сочетающая в себе яркий дизайн с отличным шасси корпоративной платформы PQ34.

Seat Leon первого поколения
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Seat Leon первого поколения
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Seat Leon второго поколения
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Seat Leon второго поколения
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Seat Leon третьего поколения
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Seat Leon третьего поколения
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Seat Leon четвёртого поколения
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Seat Leon четвёртого поколения
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Во втором поколении не менее легендарный дизайнер Вальтер де Сильва усилил эстетический разрыв между Leon и Golf, снабдив испанскую модель почти однообъёмным и при этом очень стремительным, атлетичным кузовом, сравнимым по красоте с лучшими Alfa Romeo — именно на Alfa Romeo тогда равнялся Seat и хотел стать идеальным воплощением южного темперамента в автомобиле.

Третье и нынешнее четвёртое поколения Leon — это, по сути, одна и та же машина на платформе MQB, она имеет не такой запоминающийся дизайн, как Леоны первых двух поколений, но всё равно заметно отличается от Гольфа как снаружи, так и внутри, имея при этом общую с «немцем» технику.

Совокупный тираж Seat Leon за четверть века производства превысил 2,5 млн экземпляров, большинство из них осели на европейском рынке. Леоны второго и третьего поколений официально продавались в России.

В 2018 году руководство концерна Volkswagen заложило под Seat бомбу замедленного действия, отколов от него спортивную линейку Cupra и превратив её в отдельный молодёжный бренд. Сегодня Volkswagen вкладывается именно в развитие Cupra, потому что у этой марки выше маржа и более яркий имидж. В прошлом году начальство Volkswagen в открытую заговорило о том, что будущее Seat — это Cupra, а марке Seat будет найдено какое-нибудь новое применение — например, в сфере так называемой новой мобильности (подписка, крашеринг, такси, лизинг и т.п.).

Перспективы «новой мобильности», как показал опыт других брендов (например, бренда Mobilize от Renault Group), оказались сильно преувеличенными, Seat на сегодняшний день находится в подвешенном состоянии. Текущий модельный ряд Seat помимо Leon составляют субкомпактный хэтчбек Ibiza и три разнокалиберный кроссовера — Arona, Ateca и Tarraco, причём Tarraco уже снят с производства, но у дилеров ещё есть непроданные экземпляры.

В свете глобального замедления спроса на электромобили модельный ряд Seat без «электричек» кажется как раз вполне рабочим, но тащить в будущее одновременно Seat и Cupra — дело довольно обременительное, особенно в нынешнем, довольно бедственном положении концерна Volkswagen. В теории можно снова прилепить Cupra к Seat, можно продать один из двух брендов, можно просто на время сдать в архив, но пока это время не пришло.

хэтчбек бизнес SEAT SEAT Leon

 

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