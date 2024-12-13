Seat Ibiza и Arona готовятся к обновлению: у пары появятся гибридные установки

О том, что испанская марка Seat, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, готовится к масштабному обновлению своих моделей, стало известно минувшей весной: тогда производитель отметил, что намерен освежить Ibiza, Arona, Leon и Ateca. Первым рестайлингу подвергся Seat Leon, который в процессе лишился базового мотора и получил более крупные дисплеи в салоне. В следующем году обновление ждёт и пару Ibiza с Arona.

На фото: актуальный хэтчбек Seat Ibiza

Хэтчбек Seat Ibiza актуального поколения и соплатформенный паркетник Arona выпускаются с 2017-го, первый рестайлинг эти модели пережили в 2021 году. Как сообщалось ранее, ожидается, что ещё раз обновлённые версии этих моделей будут представлены ближе к концу 2025 года, а значит, сейчас испанская компания вовсю занимается их разработкой.

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Seat и Cupra Уэйна Гриффитса, после рестайлинга Ibiza и Arona будут соответствовать новым более строгим нормам по выбросам вредных веществ Euro 7 (подробнее о них Kolesa.ru рассказывал ранее). Ожидается, что по тем же лекалам будет обновлён ближайший родственник Ибицы – Volkswagen Polo; его премьера намечена на начало 2026 года.

На фото: салон Seat Ibiza

По предварительным данным, модели получат изменённую головную оптику и другие бамперы, и, конечно же, им пересмотрят технику. Она будет электрифицирована, в частности у Ibiza и Arona ожидаются версии с мягкогибридными системами: это позволит и довести автомобили до требуемого уровня выбросов, и одновременно не сильно потратиться на модернизацию «начинки». Официальных подробностей об этих силовых установках пока нет.

На фото: актуальный паркетник Seat Arona

Отметим, мягкогибридные варианты eTSI на сегодняшний день имеются в линейке обновлённых в этом году хэтчбека и универсала Seat Leon. У них в основе находится 1,5-литровый двигатель мощностью 115 и 150 л.с., работающий в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. В комплект идёт семиступенчатая коробка передач DSG.

Ещё у Леона имеется в гамме подключаемая гибридная установка eHybrid, в её составе тоже числится 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI (150 л.с.) и 115-сильный электромотор. Совокупная отдача равна 204 л.с. (350 Нм). У этого гибрида есть литий-ионная батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге превышает 100 км.

На фото: салон Seat Arona

Тем временем Cupra продолжает занимать места, ранее принадлежавшие Сеату. Так, минувшим летом стало известно о завершении производства семейного кроссовера Seat Tarraco, который уступил испанскому брату Тигуана: кроссовер Cupra Terramar был официально полностью рассекречен в начале сентября 2024 года.