Новинки ×
07.04.2026 91 0 0
У первого электрического кроссовера Bentley будет примерно такая же цена, как у Bentayga

Ожидается, что новый паркетник британской марки получит название Barnato и выйдет на рынок в 2027 году.

Компании Bentley ранее пришлось пересмотреть свою стратегию развития под названием Beyond100+, об этом стало известно в ноябре 2025 года. В список изменений вошли расширение ассортимента двигателей внутреннего сгорания, а также увеличение продолжительности жизни моделей с подключаемыми гибридными установками. Однако, как сообщалось тогда, план по выпуску первой «электрички» британской марки по-прежнему остался в силе.

Рендер первого электрического кроссовера Bentley

Напомним, изначально предполагалось, что эта «зелёная» новинка доберётся до дилеров уже в 2026-м, то теперь сообщается, что на текущий год намечена только премьера SUV, а его продажи стартуют в 2027 году. Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что производитель отменил все остальные «зелёные» проекты, однако на официальном уровне это пока не подтверждалось.

Концепт кросс-купе Bentley EXP 15

Как Kolesa.ru сообщал ранее, рабочее название электромобиля – Luxury Urban SUV, а предполагаемое имя серийного SUV – Bentley Barnato. Заявка на регистрацию соответствующего названия была ранее подана в США, Евросоюзе и Великобритании. Очевидно это отсылка к Вульфу Барнато, который был главным инвестором и председателем правления компании в 1920-х и в начале 1930-х годов. Кроме того, он являлся гонщиком и выиграл у поезда-экспресса Le Train Bleu, следовавшего по маршруту Канны – Лондон за рулём Bentley Speed Six в 1930 году.

Официальной информации о грядущей новинке пока немного. Однако теперь стал известен ориентировочный ценник первой «электрички» Bentley. Как сообщает издание Road & Track со ссылкой на главу американского офиса марки Майка Рокко, стоимость «зелёного» паркетника окажется примерно такой же, как у нынешней Bentayga. Известно, что на американском рынке стартовая стоимость этого SUV сейчас составляет порядка 210 000 долларов (эквивалентно примерно 16,5 млн рублей по текущему курсу). Ещё Майк Рокко добавил, что продажи электромобиля Bentley начнутся в США в третьем квартале 2027 года.

Салон концепта Bentley EXP 15

Как Kolesa.ru сообщал ранее, электрокроссовер Bentley будет создан по мотивам асимметричного концептуального кросс-купе Bentley EXP 15, представленного летом 2025 года. Однако габариты серийной модели окажутся скромнее: его длина не превысит 5 метров, тогда как у шоу-кара этот показатель равен около 5,4 метра.

В основу грядущего SUV британской марки ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), на которой базируются в том числе актуальные «зелёные» Porsche Macan и Cayenne. Ранее в компании отметили, что намерены предлагать «лучшую в отрасли» скорость зарядки, подробностей пока нет.

Первый тизер грядущего кроссовера Bentley

Отметим, минувшей осенью марка опубликовала первый тизер будущей «зелёной» новинки, правда, тот прототип был скрыт с помощью плотного тканевого чехла. В конце прошлого года дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть первый электрический кроссовер Bentley.

кроссовер авторынок слухи новинки Bentley Bentley Bentayga
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings