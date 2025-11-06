Бизнес ×
  Bentley пересмотрела стратегию: новинка с V8 и продление срока жизни подключаемым гибридам

В планах британской марки по-прежнему числится появление первого серийного электромобиля: его дебют намечен на 2026 год, а выход на рынок – на 2027-й.

Марка Bentley решила пересмотреть свою нынешнюю стратегию развития, которая имеет собственное название – Beyond100+. Как отметили в компании, изменения отражают «текущие перспективы рынка и запросы клиентов». В компании теперь намерены расширить ассортимент двигателей внутреннего сгорания, а также увеличить продолжительность жизни моделей с подключаемыми гибридными установками.

Концепт Bentley EXP 15
Концепт Bentley EXP 15
Концепт Bentley EXP 15
Концепт Bentley EXP 15
Тем не менее, план по выпуску первой «электрички» британской марки по-прежнему остаётся в силе. Правда, если раньше предполагалась, что в следующем году такая новинка уже доберётся до дилеров, то теперь на 2026-й намечена премьера полностью электрического SUV Bentley, а его продажи стартуют в 2027-м.

Рабочее название электромобиля – Luxury Urban SUV, он будет создан по мотивам асимметричного концептуального кросс-купе Bentley EXP 15, представленного минувшим летом. При этом габариты серийной модели окажутся скромнее: его длина не превысит 5 метров (что сделает этот кроссовер меньше, чем Bentayga), тогда как у шоу-кара она составляет около 5,4 метра.

На фото: прототип первого электромобиля Bentley

В Bentley опубликовали тизер будущей «зелёной» новинки: на нём находящийся на заводе компании в Крю (Великобритания) прототип Luxury Urban SUV скрыт за довольно плотным тканевым чехлом, который даёт разглядеть силуэт со слегка покатой линией крыши и длинным капотом, а также узкие полоски ходовых огней и задних фонарей. Отметим, у концепта Bentley EXP 15 головная оптика была оформлена иначе.

У «спрятанного» прототипа на фото силуэт спортивного кроссовера, эффектный наклон лобового стекла, высокая «талия», короткий передний свес и, вероятно, традиционные наружные зеркала заднего вида. О салоне будущей новинки информации пока нет. Напомним, концепт получил расположенное перед водителем трёхспицевое рулевое колесо, чуть сплюснутое с обеих сторон, узкий дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы, «вписанный» в переднюю панель.

На фото: актуальное купе Bentley Continental GT
На фото: актуальное купе Bentley Continental GT
Официальной информации о технике первого электромобиля Bentley пока нет. Пока что в компании пообещали лишь, что планируют предлагать «лучшую в отрасли» скорость зарядки. Ожидается, что владельцы будущей новинки смогут увеличить запас хода тяговой батареи на 100 миль (то есть на 161 км) менее чем за 7 минут. Название этого SUV производитель рассекретит позже.

Тизер Bentley Continental GT Supersports

Ранее компания планировала уже к 2030 году полностью перейти на электротягу. Согласно официально обновлённой стратегии в Bentley намерены продолжить разработку и выпуск моделей с подключаемыми гибридными установками на основе V8 «как минимум до 2035 года». Это значит, что таким автомобилям могут в дальнейшем ещё продлить срок жизни – и после 2035-го (в зависимости от ситуации на рынке).

Тизер Bentley Continental GT Supersports

Ещё британцы готовят новинку с ДВС: речь идёт об актуальном купе Continental GT четвёртого поколения, которое обзаведётся лёгкой версией Supersports. Известно, что у такой двухдверки будет форсированный до примерно 650 л.с. 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, при этом его мощность в полном объёме будет уходить только на задние колёса. Презентация пройдёт в Нью-Йорке на следующей неделе. Модель поступит в продажу лимитированным тиражом.

