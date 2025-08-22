Новинки ×
Грядёт новый Bentley Continental GT Supersports: V8, задний привод и никакого электричества

22.08.2025

Bentley Motors готовит для своих клиентов долгожданный электрический детокс: у актуального купе Continental GT четвёртого поколения появится пуристская версия Supersports, с которой ради достижения максимально драматичной производительности срежут всё лишнее, в том числе гибридную надстройку.

Bentley хоть и сдвинула подальше дату полного «озеленения» своей модельной линейки, но пока не отказалась полностью от этой сомнительной идеи, а между тем лакшери-сегмент авторынка всё более явно разворачивается в сторону традиционных автомобильных ценностей — ну не хотят богатеи «электричек», наелись, а, наоборот, хотят ревущих бензиновых моторов, механического клацанья и аналоговых ощущений от своих безумно дорогих «ласточек».

Недавний программный электрический концепт Bentley EXP 15 публика встретила, мягко говоря, без восторга. В прошлом году Bentley рассталась со статусным двигателем W12, и это сказалось на продажах: они упали сразу на 21,5% до 10 600 шт. В этом году кривая продаж легендарной британской марки продолжает загибаться: с января по июнь продано 4900 автомобилей, что на 11% меньше, чем в первой половине 2024 года.

Электрический концепт Bentley EXP 15

По данным британского журнала Autocar, руководство Bentley наконец-то дозрело до того, чтобы пойти навстречу реальным потребностям своих клиентов и готовит линейку экстремальных моделей, у которых акцент будет сделан на максимально азартный драйв и сниженный вес. Первенцем новой линейки станет версия Supersports актуального Bentley Continental GT четвёртого поколения. Одноимённая версия была у купе Continental GT первых двух поколений с двигателем W12, но после смены платформы в 2017 году от этой версии из соображений экологической политкорректности отказались.

Теперь настал момент возвращения: ожидается, что новый Bentley Continental GT Supersports будет представлен в конце этого года и поступит в продажу в 2026-м как лимитированная модель (тираж составит несколько сотен экземпляров) с очень высоким ценником (от 400 000 фунтов стерлингов). Двигатель W12 новый Continental GT Supersports, конечно, не получит — его просто больше не существует, но вместо него будет форсированный до примерно 650 л.с. актуальный 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, причём вся его мощность будет уходить только на задние колёса. Углепластик в конструкции кузова, карбон-керамические тормоза, лёгкая выхлопная система Akrapovic и прочие диетические мероприятия должны удержать снаряженную массу в пределах 2000 кг.

Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
1 / 3
Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
2 / 3
Стандартное купе Bentley Continental GT с 680-сильной plug-in гибридной силовой установкой и полным приводом
3 / 3

Напомним, что «четвёртый» Bentley Continental GT дебютировал летом прошлого года, на данный момент он предлагается исключительно как полноприводный plug-in гибрид с 4,0-литровым V8 и единственным тяговым электромотором, интегрированным в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Весит такой гибрид без малого 2,5 т, максимальная совокупная мощность силовой установки — 680 л.с., у версии Speed — 782 л.с. Да, чисто бензиновая версия Supersports будет формально слабее, но её 650 л.с. не будут зависеть от батареи, то есть будут доступны в любой момент, да ещё в сочетании с облегчённым кузовом и доработанной подвеской. В общем, ждём официальную премьеру нового драйверского Bentley. Autocar утверждает, что избранным клиентам машину уже показали, и они тут же оформили несколько заказов.

купе спортивные авто слухи новинки Bentley Bentley Continental
