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Новый Bentley Continental GT: другое «лицо» и гибридная установка

25.06.2024 49 0 0

Модель люксовой британской марки снабдили системой, совокупная отдача которой равна 782 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

Марка Bentley начала выпуск купе Continental GT с 2003 года, позже появился вариант с открытым верхом. За прошедшее время эта модель лишь дважды сменила генерацию, при этом третье поколение было представлено в 2017-м, а в июне 2022-го дебютировали спортивные версии Continental GT S и GTC S. Теперь компания представила двухдверки Continental GT и GTC четвёртой генерации.

На фото: Bentley Continental GT нового поколения

По сути, новый Bentley Continental GT и его версия с открытым верхом стали результатом масштабной модернизации предшественников. Визуально моделям сохранили прежние пропорции кузова. Изменения особенно заметны в передней части: разработчики решили отправить в отставку «четырёхглазую» головную оптику, её заменили лаконичные овальные фары со светодиодными врезками, исполняющими роль ходовых огней и сигналов поворота.

Кроме того, у новых Continental GT и GTC более узкую форму получила радиаторная решётка, а также по-другому оформлена нижняя часть переднего бампера с тремя воздухозаборниками. Менее заметно изменились задние фонари: их форма стала более горизонтально вытянутой и получила заострённые в двух сторон края. Ещё иначе оформлена нижняя часть заднего бампера с изменёнными патрубками выпускной системы. Модели снабдили 22-дюймовыми колёсными дисками.

На фото: салон Bentley Continental GT нового поколения
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На фото: салон Bentley Continental GT нового поколения
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Интерьер Bentley Continental GT и GTC нового поколения обновлён весьма скромно. Известно, что инженеры Bentley улучшили звукоизоляцию, установили кресла с 20-позиционной регулировкой, добавили ионизатор воздуха. Кроме того, двухдверки получили ряд изменённых декоративных элементов, а на заказ доступна кожаная обивка с трёхмерным рисунком. Модели снабдили актуальной версией информационно-развлекательной системы с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, которая умеет обновляться «по воздуху».

На фото: Bentley Continental GTС нового поколения

Первые подробности о «начинке» новинок стали известны ранее, теперь в компании рассказали о том, что «четвёртый» Bentley Continental GT в дебютной версии Speed оказался первой моделью бренда с установкой Ultra Performance Hybrid. В её основе лежит 4,0-литровый битурбомотор V8, отдача которого составляет 600 л.с., а максимальный крутящий момент – 800 Нм. Он работает в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, в которую интегрирован 190-сильный электромотор (450 Нм). Совокупная мощность системы равна 782 л.с. (крутящий момент – 1000 Нм).

Ещё в состав установки входит батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 вольт. Дальнобойность при движении в чисто электрическом режиме составляет максимум 81 км, а верхняя планка допустимой скорости при этом не превышает 140 км/ч. На борту имеется зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт.

Купе в гибридном режиме на разгон с места до «сотни» требуется 3,2 секунды (у предшественника – 3,6 секунды); максимальная скорость равна 335 км/ч (не изменилась). Показатели нового кабриолет Continental GTC Speed: первая «сотня» за 3,4 секунды, а максимальная скорость – 285 км/ч.

На фото: салон Bentley Continental GTC нового поколения

Новые Bentley Continental GT Speed и GTC Speed доберутся до дилеров в Европе в третьем квартале текущего года. Позже семейство пополнит стартовый гибрид, в основу установки которого ляжет версия с двигателем V6.

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