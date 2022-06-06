Представлены Bentley Continental GT S и GTC S: услада для ушей и немного косметики

Компания Bentley расширяет гамму спортивных моделей Continental GT: за основу купе и кабриолета с литерой S взяты базовые версии с мотором V8, они дополнены рядом визуальных особенностей и единственной технической — более громкой системой выхлопа.

Нынешний Bentley Continental GT третьего поколения дебютировал в 2017 году в виде купе, версия кабриолет (GTC) подоспела в 2018-м, в основе этих машин лежит платформа MSB от Porsche Panamera второго поколения, о чём в компании Bentley предпочитают не говорить вслух. Первыми на рынок вышли версии с 6,0-литровым двигателем W12 (635 л.с., 900 Нм), в 2019-м свет увидели базовые версии купе и кабриолета с 4,0-литровым V8 (550 л.с., 770 Нм), в 2021-м гамма пополнилась топ-версиями GT Speed и GTC Speed с форсированным до 659 л.с. W12 и полноуправляемым шасси, а теперь представлены версии GT S и GTC S с мотором V8 и слегка повышенным градусом спортивности.

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Отдача V8 не изменилась — под капотом по-прежнему 550 «лошадей», но к двигателю в этой версии прикрутили доработанную систему выхлопа с более ярким звуком, который будет особенно ценен при езде на кабриолете. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — только полный, с муфтой отбора мощности на переднюю ось. Разгон до 100 км/ч у купе занимает 4,0 с, у кабриолета — 4,1 с, максимальная скорость в обоих случаях — 318 км/ч. В стандартное оснащение S-версий входят активные стабилизаторы поперечной устойчивости, но полноуправлямого шасси «эски» не удостоились.



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К визуальным особенностям S-версий относятся чёрный глянцевый декор вместо хромированного (блестящими остались только эмблемы Bentley), углепластиковые накладки по нижнему периметру кузова (пороги из-за них стали шире), слегка затемнённая «оптика», чёрные выхлопные патрубки и чёрные корпуса зеркал, новый дизайн колёсных дисков (21 либо 22 дюйма), окрашенные в красный цвет тормозные суппорты, особая двухцветная контрастная обивка салона, графика приборов в стиле GT/GTC Speed и россыпь шильдиков/вышивок с буквой S снаружи и внутри кузова.



За нехитрый апгрейд будет нехилая наценка, но конкретные цены на версии GT S и GTC S пока не обнародованы.

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Между тем глобальный спрос на машины семейства Continental GT, по данным самой компании, в первом квартале этого года вырос на 10% (по сравнению с первым кварталом 2021 года), тогда как в целом продажи Bentley сократились на 5% до 3203 автомобилей. Сейчас на Continental GT приходятся 37% продаж марки, но кроссовер Bentayga пока впереди — 38%, остальные 25% — это седаны Flying Spur. Помнится, на первых тест-драйвах журналисты поругивали Continental GT за невнятный ездовой характер, посредственную плавность хода и высокий уровень шума, но, как видим, на спрос негативные отзывы никак не повлияли.



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В 2025 году Bentley выведет на рынок свою первую электрическую модель, а к 2030 году полностью переключится на электромобили, так что любые нынешние бензиновые деривативы автоматически становятся коллекционными — в производстве жить им осталось недолго.

