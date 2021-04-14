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  • Кабриолет Bentley Continental GT Speed: на трансформацию мягкого верха нужно 19 секунд

Кабриолет Bentley Continental GT Speed: на трансформацию мягкого верха нужно 19 секунд

14.04.2021 155 0 0

На разгон с места до «сотни» у открытой версии уходит немногим больше времени, чем у купе в той же «горячей» версии – 3,7 секунды.

 

Как и у большинства брендов в Европе, продажи Bentley снизились по итогам прошлого года. Всего дилеры реализовали 2999 экземпляров, что на 10,8% меньше, чем в 2019-ом. Из указанного количества на Continental GT и GTC пришлось 1462 автомобиля (-31,7%). Отметим, спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса. С новой скоростной версией – GT Speed – показатели модели могут вырасти. В марте текущего года британский автопроизводитель показал купе в соответствующем исполнении, а теперь настала очередь кабриолета.

На фото: кабриолет Bentley Continental GT Speed

Кабриолет Bentley Continental GT Speed практически полностью повторяет версию купе, за исключением, конечно же, крыши. По утверждениям компании, за счёт изоляционных материалов, используемых для создания многослойного мягкого «Z-образного» верха, удалось достигнуть такой же тишины в салоне, какая была у купе Continental GT прошлого поколения.

На складывание и раскладывание крыши водителю Bentley Continental GT Speed придётся потратить 19 секунд. При этом трансформация верха допустима на скорости до 50 км/ч. Клиентам на выбор предлагается семь цветовых вариантов мягкой крыши, в их числе – классический британский твид.

Версию Speed визуально можно отличить по соответствующим шильдикам, расположенным на передних крыльях, чёрным декоративным элементам на кузове, пересмотренным порогам, затемнённым решётке радиатора и воздухозаборникам в переднем бампере. Такой кабриолет получил 22-дюймовые колёсные диски либо серебристого, либо чёрного цвета.

В салоне также есть надписи с названием версии, у кресел – контрастная кожаная обивка (15 основных и 11 дополнительных цветов), спортивные педали, отделанное алькантарой рулевое колесо, в оформлении использован чёрный шпон. В списке оснащения кабриолета Bentley Continental GT Speed числится подогрев шеи, руля, подлокотников и сидений.

Открытая «горячая» версия получила ту же «начинку», что и купе – 6,0-литровый турбомотор W12 с отдачей в 659 л.с. (у «обычных» версий модели он выдаёт 635 л.с.), максимальный крутящий момент прежний – 900 Нм. В пару к нему предлагается восьмиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями, который на версии Speed переключает передачи в два раза быстрее.

На разгон с места до «сотни» кабриолету Bentley Continental GT Speed требуется 3,7 секунды (показатель купе в версии Speed – 3,6 секунды). Максимальная скорость у «двухдверок» не отличается и составляет 335 км/ч. У автомобилей Continental GT Speed полноуправляемое шасси и электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала. Опционально доступны карбон-керамические тормоза.

Сейчас дилеры Bentley в Европе уже начали принимать заказы на кабриолеты Bentley Continental GT Speed. Живые продажи начнутся летом. Кстати, по данным Autocar, на домашнем рынке, в Великобритании, ни купе, ни кабриолет представлены не будут – автомобили не проходят по допустимому уровню выбросов.

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