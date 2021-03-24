Bentley Continental GT Speed: не самый быстрый, но самый проворный в истории

К 2030 году компания Bentley полностью откажется от ДВС (даже в составе plug-in гибридных силовых установок), но пока ещё есть время насладиться традиционными автомобильными ценностями: у купе Continental GT появилась топ-версия Speed с форсированным до 659 л.с. бензиновым двигателем W12, которая позиционируется как самый быстрый дорожный Bentley в истории, хотя на самом деле это не так.

На стандартном купе Bentley Continental GT фольксвагеновский 6,0-литровый турбомотор W12 выдаёт 635 л.с. и 900 Нм, а у версии Speed мощностью увеличена до 659 л.с. при неизменном крутящем моменте, повысить который, вероятно, не позволяет 8-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), но на версии Speed эта коробка переключает передачи в два раза быстрее. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,7 до 3,6 с, максимальная скорость выросла с 333 до 335 км/ч.

В общем, прибавка в динамике чисто символическая, да и на звание самого быстрого дорожного Bentley всех времён и народов новый Continental GT Speed не тянет, ведь купе прошлого поколения в исполнении Supersports располагало мощностью в 710 л.с. и могло набрать первую «сотню» за 3,5 с, а его максимальная скорость составляла 336 км/ч.



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Но если говорить об управляемости и времени прохождения круга какой-нибудь длинной скоростной трассы вроде Нюрбургринга, то новый Continental GT Speed наверняка окажется быстрее старого Supersports, потому что у машины текущего поколения более совершенное полноприводное шасси от Porsche Panamera, которое в версии Speed стало полноуправляемым: задние колёса в зависимости от скорости поворачиваются либо в ту же сторону, что передние, либо в противоположную. Вдобавок Continental GT Speed чуть легче, чем Supersports — 2273 против 2280 кг.



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Впервые полноуправляемое шасси у Bentley появилось на соплатформенном седане Flying Spur, дебютировавшем в 2019 году, но у Continental GT Speed более азартные настройки и более фривольная система стабилизации в сочетании с управляемым электроникой задним дифференциалом. Активные стабилизаторы поперечной устойчивости есть и на обычном Continental GT, а вот карбон-керамические тормоза в виде опции — только у версии Speed (с 10-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади).



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К внешним особенностям версии Speed относятся несколько одноимённых шильдиков, 22-дюймовые колёса с уникальным дизайном и пухлые пороги. В салоне — тоже памятные надписи Speed плюс контрастная кожаная обивка, которую, впрочем, можно изменить на какую угодно в зависимости от пожеланий клиента.



Журнал Autocar утверждает, что Continental GT Speed нельзя заказать в Великобритании, а на внешних рынках модель появится в продаже летом (цена пока не объявлена). Журнал Top Gear в свою очередь со ссылкой на гендиректора Bentley Адриана Холлмарка сообщает, что британская компания не планирует выпускать plug-in гибридных моделей на базе W12, так как они получились бы слишком тяжёлыми, но другие нишевые новинки с этим мотором ещё будут. С 2026 года все модели Bentley будут розеточными, то есть c plug-in гибридной либо полностью электрической силовой установкой. Стало быть, жить мотору W12 осталось не более пяти лет.

