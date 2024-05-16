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Bentley Continental GT нового поколения показался на первых официальных фото

16.05.2024 45 0 0

Купе станет первой моделью британской марки, которую оснастят новой гибридной силовой установкой в основе с битурбомотором V8.

Марка Bentley входит в состав немецкого концерна Volkswagen и занимается выпуском роскошных автомобилей. Одним из них является купе Continental GT, выпуск которого стартовал в 2003 году, позже появился вариант с открытым верхом. За прошедшие годы модель дважды сменила поколение, третье было представлено в 2017-м, а в июне 2022-го дебютировали спортивные версии Continental GT S и GTC S. Сейчас двухдверка готовится к очередной смене генерации.

На фото: прототип Bentley Continental GT четвёртого поколения

Как рассказали в компании, Bentley Continental GT четвёртого поколения дебютирует в следующем месяце. Пока что производитель держит детали внешности будущей роскошной двухдверки в секрете, поэтому на первых официальных снимках прототип «спрятан» с помощью маскировочной плёнки.

Судя по фото, модели изменили форму головной оптики: вместо «четырёх глаз» у неё будут две отдельные овальные фары. Радиаторная решётка осталась практически прежней, рисунок в виде сетки не изменился, он выполнен в чёрном цвете, как у версии Continental GT S. Аналогичным образом оформлен и центральный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, а вот боковые воздуховоды оформлены иначе.

На фото: актуальное купе Bentley Continental GT S

Визуально силуэт автомобиля не изменился, вопреки современным тенденциям, у Bentley Continental GT нового поколения будут обычные дверные ручки и традиционные наружные зеркала. Фонари, заходящие на крышку багажника, стали крупнее, теперь они более вытянуты в горизонтальном направлении. Ещё у будущего купе другой задний бампер, иначе оформлены патрубки выхлопной системы и место для крепления регистрационного знака.

Известно, что «четвёртый» Continental GT станет первым автомобилем бренда, который оснастят новой гибридной силовой установкой: Kolesa.ru подробнее рассказывал о ней на прошлой неделе. В основе системы находится битурбомотор V8 мощностью 550 л.с., работающий в тандеме с электродвигателем. Совокупная отдача составляет 782 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

На фото: салон Bentley Continental GT S

В состав подключаемой гибридной установки входит также батарея, но её ёмкость пока не рассекречена. Известно, что при движении только на электротяге купе сможет проехать на одной зарядке до 80 км (при расчёте по циклу WLTP). В компании рассказали, что модель получит новое шасси, систему полного привода с регулировкой крутящего момента и электронным дифференциалом повышенного трения.

Напомним, согласно планам Bentley, в модельном ряду марки к 2026 году не останется чисто «углеводородных» моделей (будут только plug-in гибриды). Примерно в это же время на рынок выйдет первый серийный электромобиль Bentley, а уже к 2030-му вся линейка британского бренда окажется полностью электрифицированной.

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