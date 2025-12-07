Новинки ×

Новый электрический кроссовер Bentley: первые изображения

07.12.2025 1047 0 0
Британский автопроизводитель готовит свой второй кроссовер, и пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов. Благодаря им у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.

На сегодняшний день в гамме Bentley один единственный паркетник под названием Bentayga. Его премьера состоялась осенью 2015 года, а в середине 2020 года модель получила рестайлинг, весьма существенно затронувший внешность кроссовера. Автомобиль получился успешным и сразу стал самой продаваемой моделью марки. Слухи о разработке второго паркетника появились достаточно давно: так, аж в начале 2017 года онлайн-журнал Kolesa.ru писал о том, что Бентли планирует выпуск такой модели, причём уже тогда было заявлено, что она будет полностью электрической.

Нынешний Bentley Bentayga
Нынешний Bentley Bentayga
Нынешний Bentley Bentayga
Нынешний Bentley Bentayga
Нынешний Bentley Bentayga
Нынешний Bentley Bentayga
С тех пор прошло почти девять лет, и только сейчас на дороги выехали первые тестовые образцы будущей новинки. Они пока скрыты под весьма толстым слоем маскировки, однако какие-то детали уже можно рассмотреть. Уже известно, что кроссовер встанет на ступеньку ниже модели Bentayga и, соответственно, получит меньшие габариты. Дизайн кузова также должен существенно отличаться: несмотря на нынешнюю маскировку, которая пытается убедить всех в том, что новинка получит традиционные для последних моделей марки четыре овальные фары, сквозь неё проглядываются очертания более строгой передней оптики с горизонтальной верхней границей. Решётка радиатора (точнее, её имитация) также наверняка будет отличатся от традиционных моделей компании. На шпионских фотографиях видно, что дверные окна сделают безрамочными, а форма бокового остекления отличается от Bentayga за счёт огибающей задние колёсные арки подоконной линии. Дверные ручки сделаны традиционными под «естественный хват», а в передних крыльях появятся дополнительные камеры. Сзади лучше всего видны очертания бампера с встроенной в него нишей номерного знака и имитацией диффузора в нижней части. Крышка багажника пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, но уже видно, что она станет более узкой и не будет открываться вместе с блоками фонарей, как это сделано на старшем кроссовере.

Рендер нового кроссовера Bentley

Как уже говорилось, новый кроссовер Bentley станет полностью электрическим, и техническую часть, как ожидается, он разделит с дебютировавшим совсем недавно Porsche Cayenne Electric. У последнего в этом случае будет позаимствована модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой. Мощность силовой установки будущего Bentley пока неизвестна, электрический Cayenne же предлагается в двух вариантах — базовом 442-сильном и топовом Turbo с максимальной мощностью в 1156 л.с.

Рендер нового кроссовера Bentley

Премьера нового кроссовера Bentley ожидается в следующем году. Между тем, недавно Bentley решила оставить своим моделям ДВС .        

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Bentley Bentley Bentayga
