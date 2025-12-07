Британский автопроизводитель готовит свой второй кроссовер, и пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов. Благодаря им у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.

На сегодняшний день в гамме Bentley один единственный паркетник под названием Bentayga. Его премьера состоялась осенью 2015 года, а в середине 2020 года модель получила рестайлинг, весьма существенно затронувший внешность кроссовера. Автомобиль получился успешным и сразу стал самой продаваемой моделью марки. Слухи о разработке второго паркетника появились достаточно давно: так, аж в начале 2017 года онлайн-журнал Kolesa.ru писал о том, что Бентли планирует выпуск такой модели, причём уже тогда было заявлено, что она будет полностью электрической.

Нынешний Bentley Bentayga 1 / 3 Нынешний Bentley Bentayga 2 / 3 Нынешний Bentley Bentayga 3 / 3

С тех пор прошло почти девять лет, и только сейчас на дороги выехали первые тестовые образцы будущей новинки. Они пока скрыты под весьма толстым слоем маскировки, однако какие-то детали уже можно рассмотреть. Уже известно, что кроссовер встанет на ступеньку ниже модели Bentayga и, соответственно, получит меньшие габариты. Дизайн кузова также должен существенно отличаться: несмотря на нынешнюю маскировку, которая пытается убедить всех в том, что новинка получит традиционные для последних моделей марки четыре овальные фары, сквозь неё проглядываются очертания более строгой передней оптики с горизонтальной верхней границей. Решётка радиатора (точнее, её имитация) также наверняка будет отличатся от традиционных моделей компании. На шпионских фотографиях видно, что дверные окна сделают безрамочными, а форма бокового остекления отличается от Bentayga за счёт огибающей задние колёсные арки подоконной линии. Дверные ручки сделаны традиционными под «естественный хват», а в передних крыльях появятся дополнительные камеры. Сзади лучше всего видны очертания бампера с встроенной в него нишей номерного знака и имитацией диффузора в нижней части. Крышка багажника пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, но уже видно, что она станет более узкой и не будет открываться вместе с блоками фонарей, как это сделано на старшем кроссовере.

Рендер нового кроссовера Bentley

Как уже говорилось, новый кроссовер Bentley станет полностью электрическим, и техническую часть, как ожидается, он разделит с дебютировавшим совсем недавно Porsche Cayenne Electric. У последнего в этом случае будет позаимствована модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой. Мощность силовой установки будущего Bentley пока неизвестна, электрический Cayenne же предлагается в двух вариантах — базовом 442-сильном и топовом Turbo с максимальной мощностью в 1156 л.с.

Рендер нового кроссовера Bentley

Премьера нового кроссовера Bentley ожидается в следующем году. Между тем, недавно Bentley решила оставить своим моделям ДВС .