Bentley намерена последовать примеру Porsche и оставить своим моделям ДВС

У преемников Bentayga, Continental GT и Flying Spur не будет чисто электрической «начинки» или PHEV-установок, которые им прочили.

Ранее концерн Volkswagen активно взялся за разработку и выпуск электромобилей (в том числе, чтобы спасать имидж после «дизельгейта»), однако, как и многие другие производители, VW уже переписал стратегию развития. Люксовая британская марка Bentley, входящая в состав немецкого концерна, ранее тоже планировала полностью перейти на «электрички», но, как оказалось, большинство клиентов бренда всё же предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

На фото: логотип марки Bentley

Изначально, в 2020-м, планы Bentley включали в себя полный переход на электромобили уже к 2030 году. Позже стало ясно, что эта цель недостижима: в конце сентября 2024-го компания решила отложить «тотальное озеленение» до 2035 года (официально об этом было объявлено в ноябре в рамках презентации стратегии Beyond100+). Теперь же можно забыть и об этом сроке: как сообщает британское издание Autocar, марка и после середины следующего десятилетия будет использовать двигатели внутреннего сгорания для большинства своих новинок.

На фото: Bentley Bentayga Speed 1 / 2 На фото: Bentley Bentayga Speed 2 / 2

Как отметил нынешний генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер, платформы, которые использует компания, являются общими с Porsche и Audi (эти марки тоже входят в состав концерна VW). При этом в Порше недавно объявили о том, что у Porsche 718 Boxster и Cayman следующей генерации будут версии с ДВС, а также о том, что будущий флагманский кроссовер (известен под «рабочим» индексом K1) вместе полностью электрической «начинки» получит бензиновые моторы и гибридные установки. А в Ауди ещё раньше отказались от своего плана перейти только на «электрички» к 2033 году. Так что изменить свои планы в итоге пришлось и Bentley (хотя, если учесть слабый спрос на люксовые «электрички», вряд ли в компании искренне расстроились).

На фото: Bentley Continental GT Speed 1 / 2 На фото: Bentley Continental GT Speed 2 / 2

Тем не менее, по словам главы Bentley, компания по-прежнему планирует выпускать новые подключаемые гибридные или электрические модели каждый год, начиная с 2026-го. Первенцем должен стать полностью «зелёный» городской кроссовер, его габаритная длина не превысит пяти метров. Ему пообещали запас хода на одной зарядке, которого окажется достаточно для небольшого путешествия.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу этого SUV марки Bentley ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой. Она породнит новинку с Audi Q6 e-tron, электрическим Porsche Macan и будущим полностью «зелёным» Porsche Cayenne. Предполагается, что некоторые решения серийная версия позаимствует у концепта Bentley EXP 15, который был показан в июле 2025-го.

На фото: Bentley Flying Spur Speed 1 / 2 На фото: Bentley Flying Spur Speed 2 / 2

В издании отметили также, что компания Bentley занимается разработкой преемников кроссовера Bentayga, купе Continental GT и седан Flying Spur: этому трио раньше прочили полностью электрическую «начинку» или PHEV-установки, но теперь сообщается, что они получат «чистые» бензиновые ДВС. Сообщается, что это станет ответом на запросы, поступающие с ключевых для бренда рынков – Ближнего Востока и Северной Америки.

Напомним, в прошлом месяце стало известно о том, что Bentley готовит новую версию заднеприводного купе Continental GT Supersports: такую двухдверку оснастят V8 (без гибридной надстройки).