  • Porsche Cayenne Electric сбросил маску: две версии, до 1156 л.с. и беспроводная зарядка

Porsche Cayenne Electric сбросил маску: две версии, до 1156 л.с. и беспроводная зарядка

19.11.2025 187 0 0

Компания Porsche полностью рассекретила новый электрический кроссовер Cayenne Electric, который не заменит существующий бензиновый Cayenne третьего поколения, а будет выпускаться вместе с ним на заводе Volkswagen Group в Братиславе (Словакия). На старте продаж электрический кроссовер доступен в двух версиях — базовой Cayenne Electric и топовой Cayenne Turbo Electric, обе двухмоторные, полноприводные. Заказы на электрический Cayenne в Германии уже принимаются, но поставки начнутся только в 2026 году.

Электрический Cayenne был впервые засвечен в камуфляжной обёртке ещё летом прошлого года, и вот сегодня он, наконец, показан во всей красе. В основе Cayenne Electric лежит модульная платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, первым эту платформу получил представленный в начале прошлого года электрический Porsche Macan. Габаритная длина Cayenne Electric — 4985 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1674 мм, колёсная база — 3023 мм. Дорожный просвет в стандартном положении подвески — 190 мм. Штатный диаметр колёс — от 20 до 22 дюймов.

В стандартное оснащение входит адаптивная пневмоподвеска PASM (Porsche Active Suspension Management), а для Cayenne Turbo Electric за доплату предлагается активная электрогидравлическая подвеска Porsche Active Ride, практически полностью «убивающая» крены. Полноуправляемое шасси доступно в виде опции для обеих версий, а карбон-керамические тормоза — только для версии Turbo. Ещё одна опция — пакет Off-Road, позволяющий немного улучшить геометрическую проходимость кроссовера.

Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх для нового кроссовера составляет 0,25, но неясно, в какой именно конфигурации и с какими колёсами. В переднюю часть кузова обеих версий встроены подвижные аэродинамические заслонки, а в верхней части багажной двери разместился активный спойлер. Версия Turbo (зелёная машина на фотографиях) имеет более крупные боковые воздуховоды в переднем бампере и подвижные боковые планки по бокам заднего бампера — они выдвигаются на большой скорости и выравнивают воздушный поток.

Интерьер электрического Cayenne был рассекречен ещё в сентябре и вызвал бурю негодования у ортодоксальных поклонников Porsche засильем экранов и сенсорной эргономикой — например, направление обдува теперь задаётся только через сенсорный экран, вручную дефлекторы не двигаются. Накрытый парящим козырьком изогнутый приборный экран — 14,25-дюймовый, он может быть дополнен 87-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Для переднего пассажира в виде опции доступен собственный развлекательный «телевизор» с диагональю 14,9 дюйма. Размеры ломаного и сползающего на центральный тоннель мультимедийно-настроечного дисплея в пресс-релизе не указаны. Степень прозрачности панорамной стеклянной крыши можно регулировать. Задние кресла оснащены электроприводом регулировок. Новая система климат-контроля греет не только воздух, руль и кресла, но и другие поверхности, с которыми часто контактируют руки — подлокотники и дверные карты.

Обе версии кроссовера оснащены батареей ёмкостью 113 кВт·ч, максимальная мощность её зарядки — 400 кВт (на потребительском сайте Porsche указаны 390 кВт), пополнить на такой мощности заряд с 10% до 80% можно всего за 16 минут. В виде опции впервые для Porsche предлагается беспроводная индуктивная зарядка мощностью 11 кВт: источник в виде 50-килограммовой плиты укладывается на пол, кроссовер наезжает на него, подвеска автоматически опускает кузов в максимально низкое положение, после чего, собственно, начинается зарядка. КПД беспроводной зарядки — 90%, то есть 10% — это плата за то, чтобы не возиться с кабелем. Базовый Cayenne Electric может проехать на одной зарядке до 642 км по циклу WLTP, версия Turbo — до 623 км.

Пиковая отдача силовой установки доступна в режиме Launch Control, когда нужен максимально быстрый разгон, у базового Cayenne Electric она составляет 325 кВт (442 л.с.) и 835 Нм, у версии Turbo — 850 кВт (1156 л.с.) и 1500 Нм. Базовый Cayenne Electric способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с, до 200 км/ч — за 18,4 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Версия Turbo набирает первую «сотню» за 2,5 с, 200 км/ч — за 7,6 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Для быстрых обгонов есть функция Push-to-Pass, дающая близкую к пиковой мощность примерно на десять секунд. Максимальная рекуперативная мощность элекромоторов обеих версий — 600 кВт (816 л.с.), это говорит о том, что максимальная тяговая мощность базовой версии кроссовера искусственно ограничена.

Снаряженная масса базового Cayenne Electric — 2525 кг, версии Turbo — 2645 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа, оснащённого тормозами, — 3,5 т, без тормозов — 750 кг.

Объём основного багажника у Cayenne Electric — 781 л, со сложенными спинками кресел второго ряда он увеличивается до 1588 л, у Cayenne Turbo Electric соответствующие показатели составляют 747 л и 1554 л. Спереди у обеих версий имеется дополнительный багажник объёмом 90 л, здесь удобно хранить зарядный кабель.

Базовый Cayenne Electric стоит в Германии от 105 200 евро, Cayenne Turbo Electric — от 165 500 евро. Для сравнения скажем, что самый доступный бензиновый Cayenne (353 л.с.) сейчас стоит 101 500 евро, топовый plug-in гибридный Cayenne Turbo E-Hybrid Coupе с GT-пакетом (739 л.с.) — от 217 500 евро.

Электрический Porsche Cayenne (в центре) и его «углеводородные» тёзки

В общем, видно, что компания Porsche постаралась не задирать цены на электрический Cayenne, понимая, что спрос на него будет далёким от ажиотажного. Рынок уже перекормлен дорогими «электричками», так что решение оставить в строю нынешний бензиновый Cayenne в строю как минимум до 2030 года — более чем разумное.

