Первый электромобиль Bentley будет и последним: другие «электрички» отменены

Компания Bentley вынуждена отказаться от своих электромобильных планов, так как рынок люксовых автомобилей охладел к «электричкам». В серию пойдёт только почти готовый к производству среднеразмерный электрический кроссовер, который, скорее всего, получит имя Barnato, его премьера состоится в этом году.

Вчера компания Bentley, входящая в состав концерна Volkswagen, опубликовала пространные финансовые итоги работы в 2025 году. Подробно разбирать эти итоги мы не будет, потому что там нет ключевых цифр, в частности чистой прибыли (или чистого убытка), а поскольку Bentley сейчас не является публичной компанией, то вряд ли мы когда-либо эти цифры узнаем.

Тем не менее все косвенные признаки указывают на то, что дела у Bentley идут неважно. Продажи снижаются третий год подряд после пикового 2022 года, когда Bentley удалось реализовать 15 174 машины, результат 2025 года — 10 100 машин (-4,8%). Во вчерашнем пресс-релизе сказано, что компании предстоит расстаться с 275 сотрудниками, это расставание подаётся под эвфемистической формулировкой «меры по повышению организационной эффективности».

Британские СМИ (например, Auto Express) со ссылкой на представителей Bentley сообщают ещё более тревожные подробности, которых нет в официальном пресс-релизе: оказывается, отменены все электромобильные проекты, кроме проекта Urban SUV по мотивам прошлогоднего концепта Bentley EXP 15. Компании придётся списать в убыток затраты на разработку четырёх других электромобилей, и мы опять-таки вряд ли когда-нибудь узнаем, сколько денег на этом будет потеряно.

Bentley EXP 15

Bentley уже не раз корректировала свою стратегию развития в отношении электромобилей — от полного перехода на них в 2030 году до фактически полного отказа. Проект Urban SUV уцелел, потому что он уже почти готов к производству, и руководство Bentley решило всё-таки рискнуть вывести его на рынок. «Прикручивать» к Urban SUV двигатель внутреннего сгорания в качестве удлинителя электрического запаса хода компания Bentley по примеру Lotus не будет. Последующие новинки Bentley будут иметь ДВС, пусть и в составе гибридных силовых установок. В 2028 году ожидается гибридный Bentley Bentayga второго поколения.

Bentley EXP 15 и Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman Вульфа Барнато

Как сообщает журнал Car and Driver, электрический кроссовер Urban SUV, скорее всего, получит товарное имя Barnato, так как заявка на регистрацию этого названия была недавно подана в США, Евросоюзе и Великобритании. Название отсылает к Вульфу Барнато, ключевой фигуре в истории Bentley в 1920-х и в начале 1930-х годов, он был главным инвестором и председателем правления. Барнато был ещё и заядлым гонщиком: в 1930 году за рулём Bentley Speed Six он выиграл гонку у поезда-экспресса Le Train Bleu, следовавшего по маршруту Канны — Лондон. Принадлежавшее Барнато купе Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman 1930 года участвовало в фирменной фотосессии концепта Bentley EXP 15.

Добавим, что одним из новых направлений бизнеса Bentley могут стать внедорожники, эта идея была недавно обкатана на прототипе Bentayga X.

