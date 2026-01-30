Bentley пробует грязь: представлен прототип Bentayga X для любителей бездорожья

Компания Bentley привезла на ледовую гонку FAT Ice Race в австрийский горнолыжный курорт Целль-ам-Зее прототип хардкорного Bentayga X, за руль посадят легендарного британского журналиста и телеведущего Криса Харриса, он будет буксировать известную норвежскую лыжницу Хедвиг Вессель, участвовавшую в Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Аттракцион со знаменитостями должен привлечь к проекту Bentley Bentayga X максимальное внимание, потому что британская компания, переживающая спад продаж, всерьёз раздумывает над серийной версией этого шоу-кара.

Глобальные продажи Bentley снижаются третий год подряд после пикового 2022 года, когда ей удалось реализовать 15 174 автомобиля. В 2025 году британская компания, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, реализовала 10 100 машин, что на 4,8% меньше продаж в 2024-м. Спад продаж означает, что Bentley делает что-то не то, потому что в целом рынок роскошных машин продолжает расти и далёк от насыщения. Пока сохраняются главные предпосылки для такого роста, а именно усиление социального расслоения общества: бедные люди и средний класс беднеют, а богатые — богатеют и хотят потреблять больше люксовых товаров, в том числе автомобилей.

Здоровье Bentley подорвал отказ в 2024 году от статусного двигателя W12, излишняя увлечённость гибридизацией и электрификацией, а это в лакреши-сегменте авторынка сейчас не приветствуется — в чести снова традиционные автомобильные ценности: мощные ревущие многоцилиндровые моторы и аналоговые ощущения от вождения. Bentley, разумеется, пытается реагировать на смену тренда, о чём свидетельствует представленный в прошлом году Continental GT Supersports с «выпиленной» гибридной надстройкой, но этого мало, компании нужны другие ходовые продукты — одним из них может стать хардкорная версия кроссовера Bentayga с литерой X.

Интерес к настоящим внедорожникам с громкими именами сейчас растёт, Mercedes-Benz G-класса в прошлом году установил исторический рекорд продаж, Audi и BMW разрабатывают собственные брутальные внедорожники, вот и Bentley раздумывает, а не сунуться ли ей тоже в эту нишу, тем более что Rolls-Royce на такое вряд ли когда-нибудь решится — он для этого слишком аристократичен. Если отклики на Bentley Bentayga X окажутся хорошими, компания начнёт подготовку серийной модели в таком же духе.

Прототип Bentley Bentayga X сделан на базе топовой дорожной версии Speed с 650-сильным V8 и пневмоподвеской, дополненной системой активного подавления кренов. Дорожный просвет увеличен на 55 мм и теперь составляет без малого 310 мм, глубина преодолеваемого брода достигла 550 мм. Колея расширена на 120 мм, в связи с чем понадобились и расширители колёсных арок. Роскошными 22-дюймовыми коваными колёсами белого цвета с «зубастыми» шинами автомобиль снабдила компания Brixton.

Для пущего эффекта на крышу машины установили экспедиционный багажник с мощной светодиодной «люстрой», на этот багажник погрузили электрический карт. И вот со всем эти барахлом и норвежской лыжницей на тросе Крис Харрис завтра будет утюжить снежную трассу в Целль-ам-Зее.