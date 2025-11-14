Bentley Continental GT Supersports: скромный вес, «чистый» 666-сильный V8 и задний привод

История роскошного купе Bentley Continental GT началась в 2003 году, за прошедшее время двухдверка трижды сменила генерацию. Модель четвёртого поколения дебютировала летом 2024-го и уже успела обзавестись несколькими спецверсиями. Теперь, после череды тизеров, британский производитель полностью рассекретил особый вариант купе – Bentley Continental GT Supersports.

На фото: Bentley Continental GT Supersports

Как рассказали в компании, эта новинка стала «самым динамичным автомобилем», который команда из Крю выпустила на сегодняшний день, а кроме того, по словам производителя, эта двухдверка является самым легким Bentley с 1940 года (со времён Mark V). Известно, что вес Continental GT Supersports составляет немногим менее 2000 кг, это значит, что новинка примерно на полтонны легче по сравнению с GT Speed.

Сбросить вес модели Bentley помогла в том числе выполненная из углеродного волокна крыша (у стандартной модели – из алюминия); это позволило в том числе снизить центр тяжести автомобиля. На снижение массы работают и изменения в салоне, который избавили от задних сидений, шумоизоляции, а также уменьшили количество динамиков акустической системы. Ещё купе лишили некоторых водительских помощников.

Экстерьер Bentley Continental GT Supersports имеет ряд изменений, при этом инженеры компании утверждают, что ни один элемент не был добавлен «чисто в эстетических целях». Нижнюю часть более широкого переднего бампера оснастили большим сплиттером из углеволокна, украшенным бронзовой полоской. Ещё переднюю часть снабдили новой облегчённой решёткой радиатора с необычным сетчатым рисунком и разделённой надвое восьмёркой.

Ещё особенный вариант купе отличается от «обычных» версий за счёт карбоновых боковых юбок, дополнительных воздуховодов, оригинальной бронзовой графики с названием спецверсии на боковинах, антикрылом с большими лопастями, размещённым на корме, новым задним диффузором и иначе оформленными патрубками выхлопной системы.

Двухдверка получила 22-дюймовые алюминиевые диски, обутые в шины Pirelli P Zero Trofeo RS. Как рассказал производитель, за счёт всех изменений прижимная сила Bentley Continental GT Supersports стала выше более чем на 300 кг по сравнению с GT Speed (конкретные показатели ни для одного из автомобилей не указаны).

На фото: салон Bentley Continental GT Supersports 1 / 3 На фото: салон Bentley Continental GT Supersports 2 / 3 На фото: салон Bentley Continental GT Supersports 3 / 3

В салоне новинки можно увидеть вставки из углеволокна, а также лёгкие карбоновые сиденья, расположенные ниже, чем сиденья в GT Speed. На передней панели располагаются виртуальная приборка, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма.

Bentley оснастила Continental GT Supersports «чистым» ДВС, без какой-либо «примеси» электричества, кроме того, у модели задний привод, а не полный (что тоже позволило сократить вес автомобиля). Под капотом располагается модернизированный 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, его максимальная мощность составляет 666 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. В пару этому двигателю положена восьмиступенчатая коробка передач ZF с двойным сцеплением.

На разгон с места до «сотни» Bentley Continental GT Supersports требуется 3,7 секунды, что на 0,5 секунды медленнее по сравнению с актуальным гибридным купе с 782-сильной установкой (1000 Нм). Максимальная скорость нового исполнения равна 310 км/ч (у стандартного гибрида – 335 км/ч).

Bentley намерена выпустить Continental GT Supersports лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 500 экземпляров. Старт приёма заказов начнётся в марте, а производство – в четвёртом квартале 2026 года. По данным Autocar, ориентировочный ценник такой новинки составит примерно 400 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 42,6 млн рублей по текущему курсу.