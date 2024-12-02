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Volkswagen готовится обновить Polo: первые изображения

02.12.2024 46 0 0

Рестайлинговая версия хэтчбека немецкой марки дебютирует в 2026 году. Ожидается, что модель задержится на европейском рынке как минимум до 2030-го.

Выпуск востребованного на многих рынках Volkswagen Polo стартовал в 1975-м, за прошедшие годы модель успела пять раз сменить генерацию. Немецкий производитель представил актуальный компактный хэтчбек шестого поколения в 2017-м, рестайлинг он пережил в 2021-м. Согласно подсчётам Jato Dynamics, по итогам первых десяти месяцев текущего года модель разошлась в Европе тиражом 116 153 экземпляра, что на 4% меньше, чем в январе-октябре 2023-го.

На фото: актуальный Volkswagen Polo

О том, что Volkswagen Polo останется в линейке ещё на ближайшие несколько лет, стало известно в мае текущего года: дело в том, что финальный вариант экологических норм Euro 7 оказался значительно мягче, чем предполагалось изначально. В итоге в компании решили, что пятидверка останется в строю как минимум до 2030 года, дальнейшая судьба автомобиля будет зависеть от ситуации на рынке.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что VW Polo, предназначенный для европейского рынка, в относительно скором времени должен пережить ещё один рестайлинг. Очередное обновление позволит продлить жизненный цикл нынешнего Поло шестой генерации. По словам главы отдела исследований и разработок Volkswagen Кая Грюница, посвежевшая пятидверка дебютирует в начале 2026 года, сейчас компания занимается разработкой этой новинки.

На фото: салон актуального Volkswagen Polo

Внешность обновлённого Volkswagen Polo компания пока держит в секрете. Свой вариант потенциальной внешности анонсированной новинки предложил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по паре изображений, модель получит несколько заметных изменений в экстерьере, при этом все они, скорее, косметические.

Так, у хэтчбека на рендере слегка изменена форма головной оптики, а светодиодные полоски ходовых огней проходят в их верхней части и там же соединяются друг с другом светящейся линией, которая проходит над узкой радиаторной решёткой. По центру по-прежнему располагается крупный логотип бренда. Нижняя часть переднего бампера оформлена иначе: по бокам есть пара узких вертикальных воздухозаборников, а посередине крупный центральный – с рисунком в виде трёх тонких хромированных планок.

Рендер обновлённого Volkswagen Polo

В профиль изменений, судя по всему, не будет, хотя не исключено, что модель получит новые комплекты оригинальных колёсных дисков. На этот раз художник расщедрился в том числе и на рендер кормы посвежевшего VW Polo. Судя по нему, хэтчбеку может достаться антенна «акулий плавник», фонари прежней формы, но с другим световым рисунком, а также по-новому оформленные патрубки выхлопной системы, интегрированные в нижнюю часть заднего бампера.

Рендер обновлённого Volkswagen Polo

Официальной информации о том, какой окажется «начинка» обновлённого Volkswagen Polo, пока нет. Ожидается, что моторная гамма актуального хэтчбека будет пересмотрена: не исключено, что все версии будут в той или иной мере электрифицированы, то есть стоит ждать вариантов и с мягкогибридными системами, и с PHEV-установками. В пару ко всем версиям, скорее всего, предложат только автомат DSG.

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