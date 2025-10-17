Рестайлинг ×
  • Нынешнему Seat Leon продлили жизнь: в 2029 году его ждёт большое обновление

17.10.2025

Актуальный Seat Leon четвёртого поколения будет выпускаться и после 2030 года: в 2028 году у него появится полноценная безрозеточная гибридная версия, а в 2029 году всё семейство будет ещё раз комплексно модернизировано. Появление полностью электрического Seat Leon не исключено, но «углеводородный» в ближайшие годы в любом случае никуда не денется.

В прошлом году Seat Leon отмечал 25-летие с момента дебюта первого поколения, тогда ещё не было понятно, что будет с этой моделью дальше. Нынешнее четвёртое поколение Seat Leon на платформе MQB Evo выпускается с 2020 года, в 2024 году случилась первая модернизация.

Напомним, что есть ещё Cupra Leon — та же, по сути, модель, но с более спортивным имиджем. Марка Cupra откололась от Seat ещё в 2018 году, но до сих пор модельные ряды Seat и Cupra чётко не дифференцированы, управляет обеими марками один гендиректор (теперь это Маркус Хаупт), медиа-сайт у Seat и Cupra один на двоих, только потребительские сайты разные.

Руководство материнского концерна Volkswagen вплоть до этого года, когда марке Seat стукнуло 75 лет, не могло определиться, что делать с Сеатом дальше. Решение созрело в свете глобального замедления спроса на электромобили: в марте прошлый гендиректор Seat Уэйн Гриффитс объявил, что Seat продолжит специализироваться на моделях с ДВС, а Cupra продолжит гнуть «зелёную» линию.

Сегодня директор по продуктам Seat и Cupra Карлос Галиндо в интервью британскому журналу Autocar подтвердил, что, несмотря на недавнюю смену гендиректора в Seat и Cupra, весенние установки в отношении Сеата остаются в силе. Seat намерен и дальше предлагать относительно доступные модели с ДВС, они хорошо привлекают молодых клиентов, даже лучше, чем Skoda, потому что у чешской марки уже более взрослая аудитория.

В 2026 году на рынок выйдут обновлённые субкомпактные хэтчбек Seat Ibiza и кроссовер Seat Arona. Что будет с компактным кроссовером Seat Ateca (выпускается с 2016 года), пока непонятно, а вот у нынешнего «четвёртого» Seat Leon впереди вполне светлое будущее.

Как сообщают британские коллеги, в 2028 году Leon обзаведётся полноценной безрозеточной гибридной версией в дополнение к мягкогибридным и plug-in гибридным — такая версия даёт очень хороший баланс цены и чистоты выхлопа. В 2029 году всё семейство Seat Leon будет комплексно обновлено (дизайн и техника), после чего модель имеет все шансы вместе с родственным VW Golf дожить до 2035 года, когда в Европе должен вступить в силу запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС.

«Углеводородному» Cupra Leon такая долгая жизнь не гарантирована: предполагается, что в районе 2030 года дебютирует новый, полностью электрический Cupra Leon (технический клон будущего VW ID. Golf на платформе SSP), топливные версии Cupra Leon к тому времени могут исчезнуть.

В свою очередь у Seat Leon может в будущем появиться электрический тёзка, но решение по этому поводу пока не принято — оно будет зависеть от ситуации на рынке ближе к 2030 году, от того, как будут действовать европейские власти по мере накопления проблем в автомобильной отрасли из-за оголтелой экоповестки.

хэтчбек универсал новинки бизнес рестайлинг SEAT SEAT Leon
