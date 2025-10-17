Нынешнему Seat Leon продлили жизнь: в 2029 году его ждёт большое обновление

Актуальный Seat Leon четвёртого поколения будет выпускаться и после 2030 года: в 2028 году у него появится полноценная безрозеточная гибридная версия, а в 2029 году всё семейство будет ещё раз комплексно модернизировано. Появление полностью электрического Seat Leon не исключено, но «углеводородный» в ближайшие годы в любом случае никуда не денется.

В прошлом году Seat Leon отмечал 25-летие с момента дебюта первого поколения, тогда ещё не было понятно, что будет с этой моделью дальше. Нынешнее четвёртое поколение Seat Leon на платформе MQB Evo выпускается с 2020 года, в 2024 году случилась первая модернизация.

Напомним, что есть ещё Cupra Leon — та же, по сути, модель, но с более спортивным имиджем. Марка Cupra откололась от Seat ещё в 2018 году, но до сих пор модельные ряды Seat и Cupra чётко не дифференцированы, управляет обеими марками один гендиректор (теперь это Маркус Хаупт), медиа-сайт у Seat и Cupra один на двоих, только потребительские сайты разные.

Актуальный хэтчбек Seat Leon

Руководство материнского концерна Volkswagen вплоть до этого года, когда марке Seat стукнуло 75 лет, не могло определиться, что делать с Сеатом дальше. Решение созрело в свете глобального замедления спроса на электромобили: в марте прошлый гендиректор Seat Уэйн Гриффитс объявил, что Seat продолжит специализироваться на моделях с ДВС, а Cupra продолжит гнуть «зелёную» линию.

Актуальный Seat Leon

Сегодня директор по продуктам Seat и Cupra Карлос Галиндо в интервью британскому журналу Autocar подтвердил, что, несмотря на недавнюю смену гендиректора в Seat и Cupra, весенние установки в отношении Сеата остаются в силе. Seat намерен и дальше предлагать относительно доступные модели с ДВС, они хорошо привлекают молодых клиентов, даже лучше, чем Skoda, потому что у чешской марки уже более взрослая аудитория.

В 2026 году на рынок выйдут обновлённые субкомпактные хэтчбек Seat Ibiza и кроссовер Seat Arona. Что будет с компактным кроссовером Seat Ateca (выпускается с 2016 года), пока непонятно, а вот у нынешнего «четвёртого» Seat Leon впереди вполне светлое будущее.

Актуальный универсал Seat Leon Sportstourer

Как сообщают британские коллеги, в 2028 году Leon обзаведётся полноценной безрозеточной гибридной версией в дополнение к мягкогибридным и plug-in гибридным — такая версия даёт очень хороший баланс цены и чистоты выхлопа. В 2029 году всё семейство Seat Leon будет комплексно обновлено (дизайн и техника), после чего модель имеет все шансы вместе с родственным VW Golf дожить до 2035 года, когда в Европе должен вступить в силу запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС.

«Углеводородному» Cupra Leon такая долгая жизнь не гарантирована: предполагается, что в районе 2030 года дебютирует новый, полностью электрический Cupra Leon (технический клон будущего VW ID. Golf на платформе SSP), топливные версии Cupra Leon к тому времени могут исчезнуть.

Актуальный универсал Seat Leon Sportstourer

В свою очередь у Seat Leon может в будущем появиться электрический тёзка, но решение по этому поводу пока не принято — оно будет зависеть от ситуации на рынке ближе к 2030 году, от того, как будут действовать европейские власти по мере накопления проблем в автомобильной отрасли из-за оголтелой экоповестки.