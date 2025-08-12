Глава Mercedes-Benz предрёк крах европейского автопрома из-за оголтелой экоповестки

Гендиректор компании Mercedes-Benz и президент ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) Ола Каллениус в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что если европейские власти будут игнорировать реальность и продолжать насильно насаждать рынку экологические ограничения, то это приведёт к катастрофе: «Нам необходимо посмотреть правде в глаза. В противном случае мы просто на полном газу врежемся в стену».

ACEA давно и последовательно выступает против принудительной электрификации автопарка через запреты и углеродные штрафы для автопроизводителей. В 2035 году, напомним, в Евросоюзе должен вступить в силу запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. До этой судьбоносной даты осталось уже менее десяти лет — это в лучшем случае два модельных цикла для крупных некитайский компаний, то есть машины, которые поступят в продажу после 2035 года, нужно начать разрабатывать не позже чем через пять лет, то есть уже скоро.

Статистика ACEA по состоянию на конец июня 2025 года показывает, что на электромобили приходится всего 15,6% европейского рынка новых машин (год назад было 12,5%), причём 60% объема продаж «электричек» приходятся на четыре страны — Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды. Конкретно у Mercedes‑Benz продажи электромобилей во втором квартале этого года просели на 18% до 41 900 шт. (по сравнению с продажами во втором квартале 2024 года). В общем есть веские основания полагать, что естественного замещения «углеводородных» машин электрическими к 2035 году не случиться.

За последние два года большинство европейских автопроизводителей пессимизировали свои электромобильные стратегии — компания Mercedes‑Benz сделала это ещё в начале прошлого года. Корпорация Stellantis и концерн Volkswagen на фоне замедления спроса на «электрички» скатились в полноценные системные кризисы. У этих кризисов есть много субъективных причин, связанных с низким качеством управления, но главные причины — объективные, а именно расхождение законодательных установок ЕС, регулирующих рынок, с реальными потребностями рынка. Это расхождение приводит к тому, что автопроизводители вынуждены тратить много денег на разработку электромобилей, но эти затраты не окупаются по причине недостаточно высокого спроса на электромобили. Это в свою очередь приводит в лучшем случае к резкому снижению прибыльности, как у Mercedes‑Benz, в худшем — к огромным убыткам, как у Stellantis. Во втором квартале этого года компания Mercedes‑Benz получила 957 млн евро чистой прибыли, тогда как год назад было 3,06 млрд евро. С такой динамкой Mercedes‑Benz уже в следующем году рискует стать убыточной компанией.

Гендиректор Mercedes-Benz Group Ола Каллениус

В интервью Handelsblatt Ола Каллениус справедливо замечает, что если не отменить вышеупомянутый запрет 2035, то за пару лет до него мы увидим резкий всплеск продаж бензиновых и дизельных машин, так как люди будут покупать их «в последний раз». Соответственно резко вырастут показатели по выбросам CO 2 , что прямо противоречит целям Евросоюза.

Власти ЕС прекрасно понимают, к чему идёт дело: уже начались брожения и закулисные переговоры на тему отмены запрета 2035, но пока никто не рискует озвучить эту простую мыль вслух, так как после этого сразу встанет вопрос о том, кто виноват и кто понесёт ответственность за сложившийся кризис европейского автопрома. В любом случае хорошо, что Ола Каллениус называет вещи своими именами, хотя ещё два года назад он не был таким смелым и голосовал обеими руками за «электрички». Реальность отрезвляет, но не всех и не с одинаковой скоростью. По мере нарастания кризиса будет нарастать и градус критики неконструктивной экоповестки ЕС, но не факт, что чиновники смогут быстро и адекватно на неё отреагировать — в таком случае нам придётся наблюдать напророченный Каллениусом «удар о стену».

