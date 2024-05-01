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  • Обновлённые Cupra Formentor и Cupra Leon: акулий нос и более мощные топ-версии

Обновлённые Cupra Formentor и Cupra Leon: акулий нос и более мощные топ-версии

01.05.2024 201 0 0

Компактные «углеводородные» модели испанской марки Cupra, принадлежащей германскому концерну Volkswagen, пережили плановый рестайлинг и техническую модернизацию в духе родственного VW Golf.

Кроссовер Cupra Formentor и Cupra Leon, что предлагается в кузовах пятидверный хэтчбек и универсал (Sportstourer), максимально унифицированы по части техники, обе модели выпускаются с 2020 года и построены на фольксвагеновской платформе MQB Evo. Главным носителем этой платформы является VW Golf восьмого поколения, переживший рестайлинг в начале этого года, теперь пришло время обновиться его испанской родне.

Cupra Formentor
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Cupra Formentor
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Cupra Formentor
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Cupra Formentor
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Formentor и Leon получили передок в акульем стиле — так по крайней мере его описывает пресс-служба Seat, по инерции продолжающая обслуживать и марку Cupra. Марка Cupra, напомним, откололась от Seat в 2018 году и на сегодняшней день является основной для испанского крыла концерна Volkswagen, она позиционируется как модная, спортивная и молодёжная. Матричные фары у Formentor и Leon полностью новые, у фонарей изменилась только светодиодная начинка. У задних бамперов теперь более сложная пластика, по бокам появились фальшивые жабры со светоотражателями.

Cupra Formentor
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Cupra Formentor
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Cupra Formentor
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В салонах, которые у Formentor и Leon практически идентичные, обновилась палитра отделочных материалов, в тканях стало больше вторсырья. Обновлённый мультимедийный экран имеет диагональ 12,9 дюйма и подсвеченные сенсорные ползунки регулировки температуры под ним. Новую топовую 390-ваттную аудиосистему с 12 динамиками поставляет Sennheiser. Расширен ассортимент и функционал электронных ассистентов водителя.

Cupra Leon
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Cupra Leon
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Cupra Leon
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Cupra Leon
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Широкая линейка силовых агрегатов у Formentor и Leon сохранена, при этом топ-версии стали мощнее. Базовый мотор для обеих моделей — это 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» TSI мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 7-ступенчатым «роботом» DSG, причём в комбинации с «роботом» мотор 1.5 TSI дополнен мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора и небольшой буферной батареи.

Бензиновый двигатель 2.0 TSI на младших модификациях теперь выдаёт 204 л.с. (до рестайлинга было 190 л.с.), он идёт в комплекте с 7-ступенчатой коробкой DSG и полным приводом 4Drive с муфтой отбора мощности на заднюю ось. Этот же силовой агрегат положен самой «горячей» версии VZ, но здесь мотор 2.0 TSI форсирован до 333 л.с. (+23 л.с. по сравнению с дорестайлинговым вариантом), а в системе полного привода установлены две индивидуальные муфты отбора мощности на левое и правое задние колёса, эти муфты имитируют работу активного дифференциала, за доплату предлагаются мощные тормоза Akebono.

Cupra Leon
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Cupra Leon
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Cupra Leon
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Cupra Leon
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Cupra Leon
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Кроссовер Formentor VZ, кроме того, доступен в переднеприводном варианте с 265-сильным мотором 2.0 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG. На переднеприводом хэтчбеке Leon VZ мотор 2.0 TSI выдаёт 300 л.с., а 7-ступенчатый «робот» DSG дополнен самоблокирующимся дифференциалом.

Две plug-in гибридные версии сделаны на базе бензинового двигателя 1.5 TSI и 6-ступенчатого «робота» DSG, в который вживлён электромотор, привод у обеих версий передний. Максимальная отдача силовой установки младшего гибрида — 204 л.с., у старшего спортивного VZ e-Hybrid — 272 л.с. (до рестайлинга было 245 л.с.). Новая тяговая батарея ёмкостью 19,7 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке более 100 км исключительно на электротяге.

Cupra Leon Sportstourer
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Cupra Leon Sportstourer
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Cupra Leon Sportstourer
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Cupra Leon Sportstourer
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В строю остался и 2,0-литровый турбодизель TDI мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой коробкой DSG и передним приводом, но он будет предлагаться не во всех странах Европы.

Цены на обновлённые Cupra Formentor и Cupra Leon пока не объявлены, продажи начнутся только в третьем квартале текущего года.

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