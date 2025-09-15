Volkswagen откладывает запуск электрического Golf: денег не хватает, рабочие стонут

Volkswagen продолжает сваливаться в воронку кризиса: представленный в конце прошлого года антикризисный план не удаётся реализовать в намеченные сроки, так как головной завод в Вольфсбурге периодически уходит в простой из-за технических ошибок и сбоев, а на его подготовку к выпуску новых моделей не хватает средств.

Кризис Volkswagen вызван целым комплексом причин, главные из которых — это низкий уровень проектного управления, долгое принятие решений, давление экоповестки в Европе, высокая стоимость ведения бизнеса в Европе (особенно в Германии, где находятся основные заводы), проблемы с дизайном и эргономикой последних моделей.

В конце прошлого года руководство Volkswagen после массовых забастовок рабочих в Германии и тяжелейших переговоров с профсоюзами представило антикризисный план под названием Zukunft Volkswagen (переводится с немецкого на русский как «будущее Volkswagen»). Это план, в частности, предполагает сокращение 35 000 рабочих к 2030 году в Германии, в том числе на головном заводе в Вольфсбурге. В плане также предусмотрен перенос производства актуального Volkswagen Golf восьмого поколения из Вольфсбурга в мексиканский город Пуэбла — этот перенос должен был завершиться к 2027 году. В 2029 году завод в Вольфсбурге должен был освоить производство нового, полностью электрического Golf на платформе SSP, который, скорее всего, получит имя ID. Golf.

Производство Volkswagen Golf на заводе в Вольфсбурге

По данным Bloomberg, полученным от инсайдеров, процесс переноса производства «восьмого» Golf в Мексику и подготовка завода в Вольфсбурге к выпуску ID. Golf забуксовали «из-за бюджетных ограничений», то есть, в намеченные сроки два этих важных события не состоятся — старый Golf в 2027 году, скорее всего, не начнёт сходить с конвейера в Мексике, а ID. Golf, вероятно, придётся ждать как минимум до 2030 года.

Антикризисный план предполагает, что вместо нынешних четырёх сборочных линий в Вольфсбурге останутся только две. В ходе вялотекущей реконструкции на заводе резко участились случаи технических ошибок и остановок конвейера, из-за которых рабочие, чтобы выполнить производственный план, вынуждены работать по ночам и в выходные дни. «Кривой» график ухудшает и без того напряжённые отношения между рабочими и менеджментом Volkswagen. Режим пауз вперемежку с авралом может сохраниться в Вольфсбурге до конца года.

Напомним, что Volkswagen намерен продавать «восьмой» Golf в Европе вплоть до 2035 года, когда на территории ЕС, по идее, должен вступить в силу запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. По мере приближения 2035 года увеличивается вероятность отмены этого запрета, поскольку европейский автопром его не выдержит и, как метко выразился Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус, «просто на полном газу врежется в стену».