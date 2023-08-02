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Совсем другой Nissan Pathfinder: засвечена серийная версия

02.08.2023 156 0 0

Конвейерный кроссовер в целом повторил своего предвестника, хотя без упрощений все же не обошлось. Судя по всему, новинку предложат с двухлитровым турбомотором.

Прошлой весной компания Nissan удивила всех, представив на Шанхайском автосалоне еще один кроссовер Pathfinder: то был концепт с совсем другим дизайном, предвещавший модель, разработанную специально для Китая. В июне в Сеть выложили снимки замаскированного тестового прототипа, а теперь появились фото серийного альтернативного SUV, их опубликовало издание Cheshi. Напомним, для КНР кросс будут выпускать локально, производство наладят на заводе СП Nissan и Dongfeng.

Полноценных кадров с «живым» кроссовером еще нет, зато имеется изображение из мультимедийной системы. Так вот внешне товарный китайский Nissan Pathfinder почти целиком повторил шоу-кар. Впрочем, есть и упрощения: например, исчезли светящиеся надписи с названием модели (у концепта такие были и спереди, и сзади). Если же сравнивать с глобальным SUV, то у «поднебесного» варианта оригинальные радиаторная решетка и передний бампер, к тому же ему достались фары более привычной формы.

В салоне – своя мультимедиа. Виртуальной приборки на шпионских фото не видать, но, скорее всего, она тоже перешла с концепта. А вот блок управления климат-контролем у «китайца» почти такой же, как у «мирового» Pathfinder (у шоу-кара был иной блок). Ну и еще переделали центральный тоннель.

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На корме красуется шильдик VC-Turbo: вероятно, в Китае Nissan Pathfinder предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 с изменяемой степенью сжатия. Такой же двигатель ставят и на местный родственный Infiniti QX60, на этом кроссовере мотор выдает 252 л.с. и 376 Нм. Глобальный Pathfinder оснащается «атмосферником» V6 3.5.

Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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Китайский концепт Nissan Pathfinder и глобальный серийный кроссовер
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По предварительным данным, серийный китайский Nissan Pathfinder дебютирует в четвертом квартале текущего года.

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