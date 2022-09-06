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  • Новый Nissan X-Trail наконец-то приехал в Европу: только «турботройка»

Новый Nissan X-Trail наконец-то приехал в Европу: только «турботройка»

06.09.2022 253 0 0

На «старосветском» рынке основную ставку ожидаемо сделали на кроссовер с фирменной установкой e-Power, при этом там также представлен «мягкогибридный» вариант, коего нет в других регионах.

 

В новом, четвертом по счету, поколении с заводским индексом T33 этот Ниссан пребывает с 2020 года, но то речь о версии для Северной Америки, где модель носит имя Rogue. Непосредственно «четвертый» X-Trail дебютировал в 2021-м в Китае, недавно его также начали продавать в Австралии и родной для марки Японии. И вот свежий кроссовер, наконец, добрался до Европы. К слову, в плане дизайна все варианты в целом повторяют друг друга, разница лишь в декоре.

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Напомним, в основе паркетника лежит новая версия платформы CMF-C/D. Длина «старосветского» Nissan X-Trail равна 4680 мм (+40 мм по сравнению с нашим нынешним кроссом), колесная база – прежние 2705 мм. В Европе, как и в Японии, модель доступна с пяти- или семиместным салоном. В первом случае минимальный объем багажника составляет 575 литров, во втором – 485 литров.

В арсенале нового кросса значатся: мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином на 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» (те же 12,3 дюйма), большой проекционный дисплей (10,8 дюйма), трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и комплекс ProPilot (полуавтопилот, работающий в основном на магистрали).

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Европейцам Nissan X-Trail предложен исключительно с бензиновой «турботройкой» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия (может варьироваться от 8:1 до 14:1), мотор выдает 163 л.с. и 300 Нм. У базового кроссовера этот движок имеет 12-вольтовый стартер-генератор, что позволило назвать такой X-Trail «мягким» гибридом. «Мягкогибридный» паркетник укомплектован вариатором X-Tronic, привод – только передний. Первую «сотню» этот вариант наберет за 9,6 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

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Основная же ставка сделана на кросс с фирменной гибридной установкой e-Power с той же «турботройкой» 1.5 VC-Turbo. Особенность ниссановской системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а колеса вращает электродвигатель. Переднеприводный Nissan X-Trail e-Power оснащен электромотором мощностью 204 л.с. (330 Нм), коробки передач нет. Также можно приобрести паркетник с полноприводной системой e-4orce: на задней оси установлен дополнительный электродвигатель, выдающий 128 л.с. и 195 Нм. При этом совокупная мощность X-Trail e-Power e-4orce – 213 л.с. Переднеприводный гибрид разгоняется с места до 100 км/ч за 8 секунд, полноприводный – за 7,0 или 7,2 секунды (с пятью или семью местами соответственно). Максимальная скорость – 170 или 180 км/ч.

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Отметим, в Японии кроссовер нового поколения бывает только с установкой e-Power, в Штатах и Китае продают «традиционные» машины с «турботройкой» 1.5 VC-Turbo без довеска (причем в США модель перешла на этот движок лишь в прошлом году), а вот в Австралии SUV имеет четырехцилиндровый «атмосферник» 2.5 (такой изначально был у американского нового Rogue).

В Германии, например, за новый «мягкогибридный» Nissan X-Trail просят минимум 35 500 евро, кросс с установкой e-Power там стоит от 37 000 евро.

В России Nissan, как и многие другие бренды, сейчас «на паузе». Так что прогнозировать сроки появления Икс-Трейла серии T33 на российском рынке бессмысленно.

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