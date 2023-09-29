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  • Компакты Nissan Dayz подтянулись к Pathfinder и Serena после рестайлинга

Компакты Nissan Dayz подтянулись к Pathfinder и Serena после рестайлинга

29.09.2023 55 0 0

Внешность кей-каров подправили в соответствии с нынешним фирменным стилем марки, машины также получили новое оборудование. Кроме того, клиентам предложат особые версии.

Родственные компакты Nissan Dayz и Mitsubishi eK актуального поколения дебютировали в 2019 году, их производством занимается совместное предприятие NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Пришло время планового рестайлинга, и первым представлено ниссановское семейство. Кстати, в свое время модели предыдущей генерации послужили причиной топливного скандала, который в итоге привел к тому, что компания Mitsubishi вошла в альянс Renault-Nissan (отвечавшая за выпуск машинок Mitsubishi занижала их расход топлива). Но вернемся к обновленному кей-кару Nissan.

Обновленные Nissan Dayz Highway Star и обычный Dayz
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Дореформенные Nissan Dayz Highway Star и обычный Dayz
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Как и прежде, хэтч представлен в двух версиях – стандартной и «молодежной», последняя носит имя Dayz Highway Star. Обе модификации обзавелись новой радиаторной решеткой: сетки и массивной V-образной хромированной вставки больше нет, вместо них теперь тонкие и частично блестящие же линии, причем у «молодежной» пятидверки таких элементов больше, и они выстроены в ряд – как у минивэна Nissan Serena и китайского кроссовера Nissan Pathfinder. Компакт Dayz Highway Star также получил новый передний бампер, вдобавок расширены палитра цветов кузова и ассортимент колес.

Обновленный Nissan Dayz Highway Star
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Обновленный Nissan Dayz Highway Star
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Обновленный Nissan Dayz
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В салоне улучшили переднюю панель: лоток со стороны пассажира стал глубже, плюс у подстаканника появилась «заслонка», предотвращающая опрокидывание. Ну и в некоторых комплектациях заменили материалы отделки. Список оборудования пополнили подогрев руля и система предупреждения об обнаружении других машин сзади (в том числе, когда Dayz сам двигается назад). Также улучшили систему автоторможения. Наконец, светодиодные фары теперь положены не только дорогим Dayz Highway Star, но и «просто» Dayz во второй по старшинству комплектации.

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Одновременно представлены особые версии – Bolero для обычного кей-кара и Urban Chrome для «молодежного». Фишки первого варианта – выполненные в белом цвете колеса, крыша, ручки дверей и корпуса наружных зеркал, комбинированная обивка (ткань + «мягкая кожа»). У Dayz Highway Star Urban Chrome потемневший хром, диски оригинального дизайна, серебристые корпуса зеркал и водоотталкивающая обивка сидений.

Nissan Dayz Bolero
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Nissan Dayz Bolero
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Nissan Dayz Bolero
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Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome
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Nissan Dayz Highway Star Urban Chrome
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Техника прежняя. Компакты оснащаются 660-кубовым атмосферником мощностью 52 л.с., есть и турбоверсия на 64 л.с. Также предусмотрен стартер-генератор, который выдает 2,7 л.с. и помогает в первые секунды разгона. Кей-кары укомплектованы вариатором, привод передний или полный.

До японских дилеров обновленное семейство доберется в конце года, но цены уже объявлены. Обычный Nissan Dayz стоит от 9600 долларов, Dayz Highway Star обойдется минимум в 11 400 долларов.

Между тем Nissan Dayz стал донором для электрокара Nissan Sakura. Но «зеленый» кей-кар дебютировал только в прошлом году, так что рестайлинг ему пока не положен.

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