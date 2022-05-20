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«Зелёные» кей-кары: Nissan представил Sakura, а Mitsubishi – eK X EV

20.05.2022 34 0 0

Официальный стартовый ценник Nissan Sakura равен 2 333 100 иен, начальная стоимость Mitsubishi eK X EV составляет 2 389 000 иен. До дилеров на домашнем рынке «электрички» доберутся летом 2022 года.

 

Компакты-близнецы Mitsubishi eK и Nissan Dayz выпускаются с 2001 года. Производство кей-каров налажено на конвейере завода совместного предприятия NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Эта пара моделей легла в основу топливного скандала в 2016 году: он в итоге привел к тому, что компания Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. В 2019-ом бренды выпустили новое поколение компактов, а теперь рассекречены полностью электрические автомобили, созданные на их базе.

На фото: Nissan Sakura
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На фото: Nissan Sakura
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На фото: Nissan Sakura
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«Зелёный» кей-кар Nissan получил собственное имя – Sakura, а также оригинальную внешность в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Об этом говорят заглушка на месте традиционной решётки радиатора, головная оптика, оформление кормы, а также колёсные диски новинки (диаметр – либо 14, либо 15 дюймов). Интерьер у модели тоже новый, от Dayz он отличается исполнением передней панели с цифровыми элементами, рулевым колесом и декором.

На фото: салон Nissan Sakura
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На фото: салон Nissan Sakura
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На фото: салон Nissan Sakura
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В свою очередь кей-кар Mitsubishi мало чем отличается от «кроссоверной» версии нынешней модели eK X: у такого автомобиля появилась прибавка «EV» к названию, а также иные накладки на бамперах и другие противотуманные фары. Салон новинке тоже перешёл от бензинового «предка». И модель Mitsubishi, и кей-кар Nissan получили виртуальную «приборку» диагональю семь дюймов, а также девятидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: Mitsubishi eK X EV
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На фото: Mitsubishi eK X EV
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На фото: Mitsubishi eK X EV
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У электрокаров одинаковые габариты: длина составляет 3395 мм, расстояние между осями – 2495 мм; высота равна 1655 мм, а ширина – 1475 мм (в Японии к этому параметру машин сегмента предъявляются жёсткие требования). Ёмкость тяговой батареи довольно скромная, всего 20 кВт*ч. Аккумулятор имеет узкую и длинную форму (так он может разместиться между лонжеронами кузова). По сравнению с бензиновыми версиями, у «электричек» дорожный просвет на 10 мм меньше, он равен 145 мм.

На фото: салон Mitsubishi eK X EV

Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV получили единственный электромотор серии MM48, расположенный на передней оси. Его отдача составляет 64 л.с. (этот показатель – допустимый максимум для кей-каров), а крутящий момент равен 195 Нм. У автомобилей есть возможность управления «в одну педаль» – функция e-Pedal, а также несколько ездовых режимов: Eco, Standard и Sport.

Если сравнивать с бензиновыми версиями, электромобили Sakura/eK X EV оказались примерно на 200 кг тяжелее. Так, снаряженная масса у нового кей-кара Nissan равна 1070 кг, а у «близнеца» от Mitsubishi – 1060 кг. Запас хода без подзарядки составляет 180 км (расчёт вели по циклу WLTC). От бытовой электросети компакты заряжаются за 8 часов, от терминала «быстрой заправки» до 80% – за 40 минут. Максимальная скорость этих двух автомобилей равна 130 км/ч.

Официальный стартовый ценник Nissan Sakura составляет 2 333 100 иен, за топовую версию придётся отдать 2 940 300 иен. Начальная стоимость Mitsubishi eK X EV составляет 2 389 000 иен, самый «богатый» вариант – 2 932 600 иен. Продажи «зелёных» новинок на домашнем рынке начнутся грядущим летом.

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