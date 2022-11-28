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Минивэн Nissan Serena стал «умнее» и мощнее в новом поколении

28.11.2022 757 0 2

Японский однообъемник шестой генерации выглядит солиднее предшественника, салон тоже полностью новый. Базовый MPV сохранил прежний двухлитровый «атмосферник», тогда как гибриду e-Power технику поменяли.

 

Вэн Serena в линейке Nissan появился в 1991 году, а модель уходящего пятого поколения с заводским индексом C27 дебютировала в 2016-м. К слову, «пятый» однообъемник стал первым Ниссаном с полуавтопилотом ProPilot, кроме того, он вторым после компакта Note обрел гибридную систему e-Power. В родной Японии Serena остается довольно популярной моделью, по итогам первого полугодия 2022-го она заняла десятую строчку в списке самых продаваемых «полноценных» машин местного рынка (у кей-каров отдельный рейтинг): реализовано 27 894 единицы. Ну а у представленного сегодня минивэна Nissan Serena шестой генерации (C28) есть все шансы привлечь еще больше покупателей.

Синие вэны – новая базовая и топовая Nissan Serena, красные – модель предыдущего поколения
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Синие вэны – новая базовая и топовая Nissan Serena, красные – модель предыдущего поколения
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Синие вэны – новая базовая и топовая Nissan Serena, красные – модель предыдущего поколения
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Синие вэны – новая базовая и топовая Nissan Serena, красные – модель предыдущего поколения
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Итак, в новом поколении у ниссановского MPV более строгий дизайн, хотя совсем скучным его все же не назовешь. Serena лишилась разделенных надвое фар: у новой модели единые блоки с выстроенными вертикально светодиодными секциями. Задние фонари все так же задраны вверх, но при этом их сделали «прямыми»; на дверях больше нет «изломанных» выштамповок. Как и прежде, у дорогих версий чуть более агрессивный передний бампер и увеличенная радиаторная решетка, плюс им положены дополнительные светящиеся полоски. В строю осталась и «оспортивленная» версия Autech, у такого вэна свои решетка и обвес.

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Длина новой Serena равна 4690 или 4765 мм (в зависимости от версии; было 4685/4770 мм), ширина – 1695 или 1715 мм (было – 1695/1740 мм), высота – 1870 или 1885 мм (было 1865 мм). Колесная база выросла на 10 мм до 2870 мм. «Шестой» вэн по умолчанию имеет 16-дюймовые колеса (у предшественника диски такого размера идут только в топ-версии, остальным вариантам положены 15-дюймовые).

Салон полностью новый. Минивэн получил полноценную виртуальную «приборку», она расположена непосредственно перед водителем. По центру – крупный тачскрин мультимедийной системы: кажется, что он прилеплен к приборному экрану, но последний все же установлен чуть глубже. Кроме того, Серене достался сенсорный блок управления «климатом», при этом на нем оставили пару шайб. Как и прежде, вэн бывает семи- или восьмиместным.

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Уже «в базе» есть работающая в основном на магистралях система ProPilot (по сути, это адаптивный круиз-контроль), а новая топ-версия Luxion укомплектована комплексом последнего поколения, он называется ProPilot 2.0: с таким полуавтопилотом можно убирать руки с руля на скорости 40 км/ч и выше, правда, лишь при соблюдении некоторых условий (в частности, маршрут надо заранее задать в навигаторе, водитель должен смотреть прямо на дорогу, работает полуавтопилот, опять же, на трассе). Также в арсенале модели значатся система, помогающая объезжать препятствия, и система ProPilot Park, с которой Серена теперь умеет распознавать и запоминать парковочную разметку.

«Простые» версии сохранили бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» MR20DD 2.0 (150 л.с., 200 Нм), он работает в паре с вариатором. При этом предыдущая Nissan Serena с этим двигателем еще оснащалась электромоторчиком всего на 2,6 л.с., помогающим в первые секунды при трогании с места. Но вот у нового MPV «довеска» нет – по крайней мере, пока.

Nissan Serena Autech
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Nissan Serena Autech
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Nissan Serena Autech
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Nissan Serena Autech
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У гибрида с фирменной установкой e-Power новая техника. Напомним, особенность ниссановской системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а колеса вращает электродвигатель. Так вот «шестая» Nissan Serena вместо «тройки» HR12DE 1.2 (84 л.с., 103 Нм) получила трехцилиндровый же атмосферный мотор HR14DDe 1.4, который выдает 98 л.с. и 123 Нм. А отдачу электродвигателя EM57 увеличили со 136 до 163 л.с., но максимальный крутящий момент стал меньше (315 вместо 320 Нм).

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Машины с двухлитровым мотором бывают как с передним, так и с полным приводом, гибрид Serena e-Power – исключительно переднеприводный.

Чисто бензиновый вэн нового поколения поступит в продажу этой зимой, цена – от 20 100 долларов. Гибридная новая Nissan Serena доберется до дилеров весной, но цены тоже уже объявлены – от 23 200 долларов. После того, как «шестой» MPV освоит домашний рынок, он появится и в других азиатских странах.

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