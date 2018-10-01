Geely Atlas: в России – турбомотор 1.8 и новое оборудование, на родине – глубокий рестайлинг

Geely Atlas: в России – турбомотор 1.8 и новое оборудование, на родине – глубокий рестайлинг

218 0 0
Новые версии «паркетника» Джили появятся на нашем рынке в следующем году. В РФ «обновки» достанутся дореформенному кроссу, тогда в Китае в 2019-м стартует модель, претерпевшая уже второй рестайлинг.

Флагманский кроссовер Geely Atlas вышел на российский рынок в конце февраля текущего года, к нам «паркетник» поставляют из Белоруссии – его производство налажено на новом заводе «Белджи» в Жодино. На данный момент модель доступна в РФ с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором у нас можно купить только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть полноприводная версия.

1 / 2
Geely Atlas, актуальная версия для России
2 / 2
Geely Atlas, актуальная версия для России

Предполагалось, что этой осенью до России доберется кросс с «турбочетверкой» 1.8, однако, как рассказал в интервью Kolesa.ru заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ, старт продаж «паркетника» с новым двигателем перенесли на начало следующего года. Причем ожидается, что Atlas 1.8 будет представлен в РФ как с передним, так и с полным приводом. Кроме турбомотора, российская версия модели еще получит новое оборудование. Какое именно – в Geely пока не раскрывают, в компании лишь отметили, что обновления комплектаций связаны с «адаптацией к российским условиям», и что это является результатом анализа предпочтений российских потребителей.

В Китае у двигателя 1.8 два варианта отдачи – 163 и 184 л.с. (250 и 285 Нм соответственно). Менее мощная версия работает в паре с 6МКП, вторая – с 6АКП. Скорее всего, до России доберется 184-сильный вариант.

Geely Atlas, актуальная версия для России

Geely Atlas, актуальная версия для России

Напомним, на домашнем рынке кроссовер зовется Boyue, там его продают с 2016 года. В начале 2018-го предназначенный для Поднебесной «паркетник» слегка обновился: кросс обзавелся иными бамперами, была расширена палитра цветов кузова, мультимедиа-система лишилась физических кнопок. А в следующем году в Китае дебютирует во второй раз обновленный Geely Boyue – снимки с тестов автомобиля выложили в Сеть на прошлой неделе. Тогда «поднебесные» СМИ сообщили, что марка готовит к премьере модель второго поколения – к такому выводу местные медиа пришли из-за более значимых изменений как во внешнем облике, так и в салоне. Но, как рассказал в интервью «Колёсам» представитель Geely, это все же будет «глубокий рестайлинг» — кроссовер с новым дизайном представят в середине 2019-го.

1 / 3
Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае
2 / 3
Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае
3 / 3
Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае

В Россию пока не планируют привозить обновленный в первый раз Atlas, так что и существенно преобразившегося внешне кросса нам придется ждать долго. Нынешний «паркетник» в РФ стоит от 1 049 990 рублей. По информации «Колёс», в марте — августе этого года на нашем рынке было реализовано 1122 кроссовера Geely Atlas. Для сравнения, стартовавший в РФ в апреле 2018-го переднеприводный «паркетник» Lifan X70 за пять месяцев разошелся по стране тиражом в 1772 экземпляра. Не исключено, что появление новых комплектаций подстегнет интерес к модели Geely.

Обо всех планах Geely относительно российского рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем компании.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , Atlas , Boyue , Geely
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
46 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
8 Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП
6 Новости / Новинки
Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
В линейке Suzuki появится паркетник за 450 000 рублей

Субкомпактную бюджетную новинку предложат только с одним двигателем. Главным соперником модели станет «приподнятый» хэтчбек Renault Kwid.

654 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Выходить по одному: грузовики, внедорожники и микроавтобусы советской милиции

Сейчас не все вспомнят, на чём ездили советские милиционеры. В лучшем случае в голове возникнут мутные образы “воронка”, автобуса Глеба Жеглова и мотоцикла, на которым милиционер гонялся за Юрием Деточкиным. На самом…

19 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Как получить медсправку на водительские права?

Получение новых прав, открытие новой категории, замена прав в связи с истечением срока действия и некоторые другие процедуры требуют прохождения медицинского обследования и получения соответствующей справки. Где и как ее…

286 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане…

16754 2 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

3959 8 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

3327 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

4534 1 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

175293 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

114208 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

63908 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23455 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16950 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11250 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35927 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11183 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

10010 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

392333 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

263403 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76840 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?