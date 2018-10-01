Новые версии «паркетника» Джили появятся на нашем рынке в следующем году. В РФ «обновки» достанутся дореформенному кроссу, тогда в Китае в 2019-м стартует модель, претерпевшая уже второй рестайлинг.

Флагманский кроссовер Geely Atlas вышел на российский рынок в конце февраля текущего года, к нам «паркетник» поставляют из Белоруссии – его производство налажено на новом заводе «Белджи» в Жодино. На данный момент модель доступна в РФ с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором у нас можно купить только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть полноприводная версия.

1 / 2 Geely Atlas, актуальная версия для России 2 / 2 Geely Atlas, актуальная версия для России

Предполагалось, что этой осенью до России доберется кросс с «турбочетверкой» 1.8, однако, как рассказал в интервью Kolesa.ru заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ, старт продаж «паркетника» с новым двигателем перенесли на начало следующего года. Причем ожидается, что Atlas 1.8 будет представлен в РФ как с передним, так и с полным приводом. Кроме турбомотора, российская версия модели еще получит новое оборудование. Какое именно – в Geely пока не раскрывают, в компании лишь отметили, что обновления комплектаций связаны с «адаптацией к российским условиям», и что это является результатом анализа предпочтений российских потребителей.

В Китае у двигателя 1.8 два варианта отдачи – 163 и 184 л.с. (250 и 285 Нм соответственно). Менее мощная версия работает в паре с 6МКП, вторая – с 6АКП. Скорее всего, до России доберется 184-сильный вариант.

Напомним, на домашнем рынке кроссовер зовется Boyue, там его продают с 2016 года. В начале 2018-го предназначенный для Поднебесной «паркетник» слегка обновился: кросс обзавелся иными бамперами, была расширена палитра цветов кузова, мультимедиа-система лишилась физических кнопок. А в следующем году в Китае дебютирует во второй раз обновленный Geely Boyue – снимки с тестов автомобиля выложили в Сеть на прошлой неделе. Тогда «поднебесные» СМИ сообщили, что марка готовит к премьере модель второго поколения – к такому выводу местные медиа пришли из-за более значимых изменений как во внешнем облике, так и в салоне. Но, как рассказал в интервью «Колёсам» представитель Geely, это все же будет «глубокий рестайлинг» — кроссовер с новым дизайном представят в середине 2019-го.

1 / 3 Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае 2 / 3 Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае 3 / 3 Обновленный в первый раз Geely Boyue. Такой кроссовер сегодня продают в Китае

В Россию пока не планируют привозить обновленный в первый раз Atlas, так что и существенно преобразившегося внешне кросса нам придется ждать долго. Нынешний «паркетник» в РФ стоит от 1 049 990 рублей. По информации «Колёс», в марте — августе этого года на нашем рынке было реализовано 1122 кроссовера Geely Atlas. Для сравнения, стартовавший в РФ в апреле 2018-го переднеприводный «паркетник» Lifan X70 за пять месяцев разошелся по стране тиражом в 1772 экземпляра. Не исключено, что появление новых комплектаций подстегнет интерес к модели Geely.

Обо всех планах Geely относительно российского рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем компании.