Снимки замаскированного кросса Geely опубликовало «поднебесное» издание Autohome. Портал утверждает, что папарацци поймали Boyue второй генерации. Напомним, модель первого поколения в России известна под именем Atlas. Судя по кадрам, «паркетник» получит новые бамперы и другие фары. Радиаторная решетка тоже иная, хотя фирменный рисунок «круги на воде» сохранился. Задние фонари расположены на прежнем месте, однако форма у них, кажется, новая.

В салоне второго Boyue/Atlas – другая передняя панель и мультимедийная система с огромным сенсорным экраном. Селектор трансмиссии тоже новый, а под ним появилась шайба, но пока непонятно, за что она отвечает. Кроме того, предполагается, что у кроссовера еще поменяли виртуальную «приборку».

О моторной гамме модели новой генерации данных пока нет, как и о дате премьеры кроссовера. Скорее всего, автомобиль дебютирует в следующем году. Хотя в России в ближайшие пару лет он явно не появится.

Нынешний Geely Boyue представили в 2015-м, на китайский рынок он вышел в 2016-м. Кроссовер построен на платформе собственной разработки компании, которая также лежит в основе седана Borui (в России – Emgrand GT). В начале этого года предназначенный для Поднебесной «паркетник» слегка обновился – кросс обзавелся иными бамперами, была расширена палитра цветов кузова, мультимедиа-система лишилась физических кнопок.

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В Китае Boyue сегодня доступен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (141 л.с.) и «турбочетверкой» 1.8 (163 или 184 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой», для турбодвигателя еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный. Цена кроссовера начинается с отметки в 98 800 юаней, что эквивалентно примерно 946 000 рублей по актуальному курсу.

По итогам 2017 года Boyue стал самой продаваемой моделью Geely на домашнем рынке – реализовано 286 163 кроссовера (это 13-е место в общем рейтинге всех машин, представленных в Китае). Но в этом году интерес к «паркетнику» заметно снизился: если в январе 2018-го было продано более 30 000 машин, то в августе – уже 19 032 экземпляра.

1 / 3 Обновленный Geely Boyue первого поколения, версия для Китая 2 / 3 Обновленный Geely Boyue первого поколения, версия для Китая 3 / 3 Обновленный Geely Boyue первого поколения, версия для Китая

На российский рынок кроссовер Geely Atlas вышел в конце февраля 2018-го, для РФ автомобили собирают в Беларуси на новом заводе «Белджи». У нас продают дореформенную модель, ее можно купить с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (149 л.с.). Первый двигатель работает в паре с 6МКП, второй сочетается с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым мотором у нас предлагается только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть версия 4×4. Цена – от 1 049 990 рублей. В России Атлас является бестселлером марки: по информации Kolesa.ru, в марте-августе у нас продано 1122 таких автомобиля. Кстати, Geely планирует привезти в РФ кроссовер с турбомотором 1.8. Ожидалось, что до нас Atlas с таким двигателем доберется этой осенью, но, по уточненным данным, старт продаж перенесли на начало 2019-го.