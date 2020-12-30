Обновлённый кроссовер Haval M6: смена имиджа и перекроенный салон

Марка Haval готовится вывести на домашний рынок рестайлинговую «эмку». Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, кросс получил приставку к имени. А вот технику менять не стали.

Кроссовер Haval M6 дебютировал в 2017-м, он построен на «тележке» предыдущего H6. В прошлом году «эмка» пережила рестайлинг, а сегодня она «открывает» линейку марки в Китае, то есть нет ничего удивительного в том, что модель пользуется неплохим спросом. Так, по данным местных СМИ, в январе-ноябре 2020-го M6 разошелся тиражом в 133 974 экземпляра – на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, причем это вторая строчка в личном зачете Haval (впереди семейство H6). Несмотря на рост продаж, компания еще раз обновила паркетник. Впрочем, модернизированный кросс также обзавелся приставкой Plus, а это значит, что дореформенный SUV вполне может остаться в строю – обычная практика для Китая.

Облик преобразившейся модели еще в августе раскрыл «поднебесный» минпром, а недавно машины начали отгружать дилерам: свежие фото «эмки» опубликовало издание Autohome.

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После рестайлинга кроссовер приосанился и стал выглядеть солиднее: Плюсу достались новые бамперы и капот; радиаторную решетку сделали шире, а новые же фары теперь сливаются с ней. Задние фонари тоже заменили, они отныне выполнены в виде единой плашки. Кроме того, M6 лишился «парящей» крыши – черных вставок в задних стойках больше нет. Благодаря китайскому сертификационному органу, мы знаем, что длина паркетника увеличилась на 15 мм до 4664 мм, высота составляет 1729 мм (+14 мм по сравнению с предшественником). Ширина и колесная база прежние – 1830 и 2680 мм соответственно.



Haval M6 Plus

Салон тоже перекроили, тут новые передняя панель, центральная консоль и блок управления климатической установкой. Еще M6 Plus получил другую мультимедийную систему: огромный экран теперь возвышается над панелью, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. А вот виртуальная «приборка» модели, судя по всему, не положена.



Haval M6 Plus 1 / 3 Haval M6 Plus 2 / 3 Haval M6 Plus 3 / 3

Согласно документам минпрома, двигатель прежний – бензиновая «турбочетверка» GW4G15F 1.5 мощностью 150 л.с. Мотор все так же сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.



В Китае старт продаж Haval M6 Plus запланирован на январь 2021-го. Местные профильные медиа считают, что цена будет начинаться где-то с 75 000 юаней (около 846 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, дореформенный M6 сегодня стоит от 66 000 юаней (744 000 рублей).

Дореформенный Haval M6 1 / 3 Дореформенный Haval M6 2 / 3 Дореформенный Haval M6 3 / 3

Между тем когда-то «эмку» хотели продавать и в России, но не под родным брендом Haval, а под маркой DW Hower: ожидалось, что кроссовер «пропишется» на заводе «Ставрополь Авто». Напомним, на этой площадке ранее собирали рамные внедорожники DW Hower H3 и H5, то есть Great Wall Hover Н3 и Hover Н5 соответственно, машинокомплекты для них поставляли из Китая. Однако M6 до нашей страны добраться не успел – к концу 2018-го проект DW Hower был свернут (подробнее об этом Kolesa.ru рассказывал в прошлом году). Сам Haval привозить M6 к нам не планирует, о чем Колесам ранее сообщили в пресс-службе марки.

