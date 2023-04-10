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  • В Казахстане начали продавать Haval M6 – это самый дешёвый кроссовер бренда

В Казахстане начали продавать Haval M6 – это самый дешёвый кроссовер бренда

10.04.2023 252 0 0

Нашим соседям паркетник предложен с безальтернативным турбомотором 1.5 и только передним приводом. Зато коробку можно выбрать.

Кроссовер Haval M6 дебютировал в Китае в 2017 году, он сделан на платформе предыдущего H6, сейчас «эмка» открывает линейку марки. Кстати, когда-то этот паркетник хотели продавать и в России: ожидалось, что SUV пропишется на заводе «Ставрополь Авто» под брендом DW Hower. Однако до РФ кросс так и не добрался, ведь проект DW Hower свернули. Сам Хавейл выводить простенький M6 на наш рынок не стал, зато его привезли в Казахстан: сегодня там открыли прием заказов на машины китайского производства, старт «живых» продаж намечен на май.

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В соседней стране представлен Haval M6 после рестайлинга, который на родине марки провели под самый конец 2020-го. Та модернизация принесла кроссу новые оптику, радиаторную решетку, бамперы и капот, в салоне установили иную мультимедиа-систему – с тачскрином, возвышающимся над передней панелью. Кроме того, в Поднебесной паркетник обрел «фамилию» Plus, хотя в Казахстане решено продавать «просто» M6.

По своим габаритам кросс близок к почившему Nissan X-Trail российского производства. Длина «китайца» равна 4664 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1729 мм, колесная база – 2680 мм. Как и в КНР, в Казахстане Haval M6 доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5, но для экспортной версии ее слегка «придушили»: мотор выдает 143 л.с. и 202 Нм вместо 150 л.с. и 218 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод модели не положен – только передний.

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Haval M6 представлен в двух комплектациях – Comfort и Elite. В списке стандартного оборудования значатся: 17-дюймовые колеса, диодные фары и фонари, гидроусилитель руля, тканевая обивка кресел, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, фронтальные подушки безопасности, ESC. Версия Elite – это еще противотуманки, рейлинги на крыше, задний парктроник, камера заднего вида и круиз-контроль. Виртуальная приборка или камеры кругового обзора не предусмотрены даже за доплату.

В Казахстане паркетник сохранил звание самой дешевой модели Haval: «эмка» стоит 8 990 000 — 10 990 000 тенге, что эквивалентно примерно 1 650 000 – 2 019 000 рублей по актуальному курсу. В России самым доступным Хавейлом сегодня является более компактный (но и более современный) паркетник Jolion – от 1 799 000 рублей (2023 года выпуска, без учета акций). M6 для РФ по-прежнему не анонсирован.

Между тем впоследствии Haval M6 может встать на конвейер нового мультибрендового завода компании «Астана Моторс»: предприятие должны запустить в Казахстане в 2025 году, на нем также рассчитывают делать модели Changan и Chery. 

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