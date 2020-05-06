Nissan не бросит Европу, но сделает её периферийным рынком

Неприятности у Nissan начались после скандального ареста Карлос Гона в ноябре 2018 года. К лету 2019-го стало ясно, что без своего гениального руководителя, которому вменяется целый букет уголовных обвинений, японская компания не способна демонстрировать прежний уровень доходности, а продажи автомобилей Nissan на ключевых рынках стали падать. Кризис усугубился попыткой Renault слиться с FCA, что привело к утрате доверия в альянсе, заморозке совместных разработок и затягиванию обновления модельных рядов.

С начала этого года у Ниссана новый руководитель — японец Макото Уcида. Он разработал антикризисный план, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 добавила в него новые неизвестные. Скорректированную программу реструктуризации на ближайшие три года Nissan объявит в конец мая, но некоторые ключевые пункты этой программы уже стали известны прессе.

Так, агентство Reuters со ссылкой на собственный источник внутри японской компании сообщило в начале недели, что марка Nissan намерена сократить своё присутствие в Европе и сосредоточиться на трёх ключевых для неё рынках — США, Японии и Китае (премиальный бренд Infiniti, напомним, из Европы уже ушёл). Это сокращение многие СМИ, не дочитавшие, видимо, заметку Reuters до конца, интерпретировали как полный уход Ниссана из Европы, но до него пока далеко.

Издание Automotive News Europe уточняет, что Nissan, несмотря на хронические убытки от работы в Европе, и несмотря на падение продаж в регионе в прошлом году на 17,2% до 566 965 автомобилей, не планирует полностью уходить с европейского рынка, но будет продвигать здесь преимущественно кроссоверы, а именно уже дебютировавший новый Juke и новый Qashqai, премьера которого ещё впереди. Обе модели будут собираться на заводе Nissan в британском Сандерленде. Завод в Барселоне, ответственный за выпуск соплатформенных пикапов Nissan Navara, Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class (последний, напомним, на рынке с треском провалился). Новый Х-Trail в Европу будут завозить из Японии. О новом поколении субкомпактного хэтчбека Micra пока ничего не слышно.

В США в прошлом году продажи Nissan (включая Infiniti) сократились на 9,9% до 1 345 680 автомобилей, в Китае — на 1,1% до 1 546 891, в Японии — на 7,8% до 567 617. На этих трёх ключевых рынках ставка будет делаться на местные, а не глобальные модели, то есть созданные с учётом ментальных и поведенческих особенностей конкретного потребителя. В США вдобавок Nissan хочет избавиться от клише производителя дешёвых автомобилей, сместить фокус продаж с корпоративных парков с их бешеными скидками на частников и снизить средний возраст моделей с 5 до 3,5 лет.

Больше подробностей узнаем в конце мая. Добавим, что разделение членов альянса по регионам наметилось ещё в январе, и уже дало свои плоды. Renault, например, объявила о решении покинуть легковой сегмент китайского рынка. Французская марка, понятное дело, будет главным игроком альянса в Европе, но и в её модельной линейке ожидаются потери.

А наиболее туманные перспективы в альянсе — у Mitsubishi, положение которой Kolesa.ru подробно освещали до майских праздников.