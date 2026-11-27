Новый SUV бренда Jetour дебютировал в виде прототипа. Но, судя по всему, дизайн уже окончательный. Серийную модель могут представить в следующем году. Ожидается, что ее предложат с гибридной силовой установкой.

В рамках открывшегося сегодня в Гуанчжоу автосалона принадлежащая компании Chery марка Jetour представила концептуальный SUV под названием Zongheng R700. Судя по всему, это уже близкий к производству вариант. А прообразом новой модели можно считать прошлогодний шоу-кар Zongheng G600. Напомним также, что Zongheng – это отдельная линейка Jetour, созданная специально для полноценных внедорожников и пикапов. Сейчас семейство включает родственные рамные вездеход Zongheng G700 и грузовичок Zongheng F700. К слову, пассажирский внедорожник в сентябре пережил рестайлинг.

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Сообщается, что в основе Jetour Zongheng R700 лежит та же платформа GAIA, на которой построены остальные модели линейки. То есть новинка, вероятно, тоже имеет рамную конструкцию. Размеры R700 пока не озвучены. К примеру, длина Jetour Zongheng G700 составляет 5198 мм, колесная база – 2870 мм.

Jetour Zongheng R700 получил гигантскую радиаторную решетку с тонкими вертикальными плашками. Фары также поместили в вертикальные блоки, и в этих блоках еще имеются LED-полоски и множество мелких диодных же элементов. Вытянутыми сделаны и задние фонари. Багажная дверь – не распашная, она вроде бы двухсекционная, с подъемной верхней частью и откидным бортом. Модель еще имеет обвес из черного глянцевого пластика, привычные ручки дверей и стеклянную крышу. Над лобовым стеклом установлен лидар. Комплекс водительских ассистентов – от компании Huawei. Интерьер R700 не продемонстрировали. Не исключено, что новый внедорожник предложат в трехрядном исполнении.

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О технике марка тоже пока не рассказала. Среди поставщиков заявлен производитель батарей CATL, так что Zongheng R700 точно электрифицирован. Некоторые китайские профильные СМИ полагают, что новый SUV будет доступен с той же начинкой, что и Zongheng G700. Последний является полноприводным подзаряжаемым гибридом, его силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и два электродвигателя, суммарная отдача системы – 904 л.с. и 1135 Нм. Jetour Zongheng G700 бывает с батареей емкостью 34,13 или 59,45 кВт*ч.

Предполагается, что в серию Jetour Zongheng R700 отправят в следующем году. Вероятно, он окажется дороже внедорожника Jetour Zongheng G700, который в Китае сегодня стоит от 329 900 юаней (около 4,07 млн рублей по актуальному курсу).