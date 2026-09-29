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Внедорожник Jetour G700 сменил имидж и получил новую батарею

29.09.2026 1141 0 0
Внедорожник Jetour G700 сменил имидж и получил новую батарею

Бренд Jetour представил гибридный рамный внедорожник G700 с новым дизайном. Модель также получила улучшенный комплекс водительских ассистентов, вдобавок для нее теперь предусмотрена более мощная батарея.

Обновленный рамный вездеход Jetour Zongheng G700 официально анонсировали на прошлой неделе. Теперь в Китае провели презентацию и дали старт продажам. Напомним, что Zongheng – это отдельная линейка принадлежащего компании Chery бренда, она была создана специально для полноценных внедорожников и пикапов. Любопытно, что исходный G700 начал рыночную карьеру лишь в прошлом году. Хотя не исключено, что модернизированный SUV стал дополнением, а не заменой.

Было — стало

Jetour Zongheng G700 получил облагороженный облик. Модели достался новый передний бампер, он отныне окрашен в цвет кузова, как и массивные накладки на колесных арках и прежний задний бампер. Кроме того, у Jetour Zongheng G700 появилась другая радиаторная решетка – с более крупными серебристыми декоративными вставками. Еще пересмотрен дизайн колес (18- или 20-дюймовые).

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Габариты не изменились. Длина Jetour Zongheng G700 равна 5198 мм, ширина – 2050 мм, высота – 1956 мм, колесная база – 2870 мм. А вот паспортный дорожный просвет стал меньше – 220 мм против 230 мм у дореформенного вездехода.

Интерьер в целом прежний, разве что в G700 2027 модельного года не используется черный пластик. Внутри – трехспицевый руль, узкий экран почти во всю ширину передней панели (35,4 дюйма) и отдельный планшет мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. На центральном тоннеле расположены физические кнопки, одна или две площадки для беспроводной зарядки, шайба выбора режима движения и неприкрытые подстаканники. Как и раньше, Jetour Zongheng G700 может быть пяти- или шестиместным.

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В список оборудования самого доступного обновленного внедорожника также входят подогрев кресел первого и второго рядов, вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Дорогие комплектации – это еще массажер сидений первого и второго рядов, вентиляция кресел второго ряда, потолочный планшет на 17,3 дюйма для задних пассажиров. А еще богатые исполнения имеют более продвинутый комплекс водительских ассистентов ADS 5 от Huawei, который включает 892-строчный лидар над лобовым стеклом (у дореформенного внедорожника в дорогих версиях 192-строчный лидар).

Внедорожник Jetour Zongheng G700 остался полноприводным подзаряжаемым гибридом. Силовая установка все так же состоит из бензинового турбомотора 2.0 мощностью 211 л.с. и двух электродвигателей. Суммарная отдача всей системы – прежние 904 л.с. и 1135 Нм. Версии попроще сохранили батарею емкостью 34,13 кВт*ч, в электрорежиме они проедут 150 км по циклу CLTC. Предтоповый и самый дорогой варианты получили новый аккумулятор емкостью 59,45 кВт*ч, запас хода на электротяге – 260 км. Пневмоподвеска теперь имеется только у топ-версии, тогда как у дореформенного SUV она есть и в «средних» комплектациях.

Без учета акций Jetour Zongheng G700 с новым дизайном обойдется в 329 900 – 442 900 юаней (около 4,15 млн – 5,57 млн рублей по текущему курсу).

Дореформенную модель поставляют и на экспорт – просто как Jetour G700. Ранее марка сообщала о планах вывести рамный SUV и на наш рынок, но этого пока так и не произошло.

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