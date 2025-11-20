Гибридные авто ×

Большой рамный внедорожник Jetour G700 собрался в Россию

20.11.2025 42 0 0

Компания Jetour провела презентацию экспортной версии своего первого рамного вездехода. Как и на родине, на внешних рынках будут продавать мощный полноприводный гибрид. Одновременно объявлено о том, что модель доберется и до России.

В Китае продажи этого рамного внедорожника стартовали в октябре, там он представлен под отдельным суббрендом Zongheng под крылом Jetour (эта марка принадлежит Chery). То есть на родине полное имя звучит как Jetour Zongheng G700. А на днях состоялась премьера экспортной версии модели – ее провели в Дубае. За пределами Поднебесной вездеход появится просто как Jetour G700. Рамник также обзавелся собственной страницей на глобальном сайте марки. Наконец, российский офис Jetour официально объявил о том, что G700 доберется и до нашей страны: в РФ старт продаж намечен на следующий год.

Экспортный Jetour G700 в целом повторил версию для Китая, разве что лидар внедорожнику за рубежом пока не положен. Длина «мирового» варианта равна 5198 мм (вероятно, с учетом наружной запаски на распашной багажной двери), ширина – 2050 мм, высота – 1956 мм, колесная база – 2870 мм. Паспортный дорожный просвет – 230 мм.

Как и в Китае, глобальный вездеход бывает пяти- или шестиместным. Внутри – выполняющий роль приборки узкий экран практически во всю ширину передней панели (35,4 дюйма) и тачскрин мультимедиа диагональю 15,6 дюйма. В зависимости от комплектации в списке оборудования Jetour G700 также значатся: адаптивная подвеска, подогрев, вентиляция и массажер кресел, отдельный экран для задних пассажиров (крепится к потолку), камеры кругового обзора, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Jetour G700 – это полноприводный подзаряжаемый гибрид. Система Super Hybrid iDM-O включает установленную продольно бензиновую турбочетверку 2.0 (211 л.с.), которая может подключаться к передним колесам (но в основном ДВС работает в режиме генератора), два электромотора и батарею емкостью 34,1 кВт*ч. Заявленная суммарная отдача всей системы – 904 л.с. и 1135 Нм. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 4,6 секунды. Только на электротяге он проедет 100 км по циклу WLTC.

Первыми зарубежными рынками для Jetour G700, видимо, станут страны Ближнего Востока. Ну а подробности о российской версии появятся ближе к запуску, то есть в следующем году.

