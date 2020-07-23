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  • Mitsubishi раскрыла сроки дебюта нового Outlander. Ещё грядут посвежевшие Eclipse Cross и ASX

Mitsubishi раскрыла сроки дебюта нового Outlander. Ещё грядут посвежевшие Eclipse Cross и ASX

23.07.2020 58 0 0

Мировая премьера Аутлендера следующего поколения запланирована на начало 2021-го. Марка обещает «смелый» дизайн, а также то, что это будет «самый тихий» автомобиль в ее гамме. Обновки получат и другие кроссоверы.

 

В мае этого года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил новую стратегию, предусматривающую «раздел» мира между его брендами. Так вот Mitsubishi достались Юго-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия – там у компании доминирующая роль. И хотя это не означает то, что Mitsubishi покинет другие регионы (на остальных рынках она просто «сожмется»), в минувшем месяце все же появилась информация о возможном уходе из Северной Америки. Теперь же американское подразделение компании развеяло эти слухи: для Штатов готовят новинки, которые, впрочем, будут актуальны и для других стран.

Итак, главная премьера Mitsubishi – кроссовер Outlander нового поколения. Полноценная презентация модели пройдет в начале 2021 года, в Штатах продажи стартуют во втором квартале. Компания пока ограничилась общим описанием, официальных изображений и подробностей о технике еще нет. В Mitsubishi отметили, что Outlander подрастет и окажется «самым тихим и богато оснащенным» среди когда-либо продаваемых автомобилей марки в США, плюс у него будет «смелый» дизайн.

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Между тем новый Аутлендер уже попадался фотошпионам: его облик выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, главные «фишки» — двухъярусная головная оптика и вытянутые задние фонари. По предварительным данным, кросс построен на той же платформе, что и последний Nissan X-Trail (Ниссан пока представил только американский вариант, который зовется Rogue). Речь идет о модернизированной версии «тележки» CMF-C/D от Renault-Nissan (исходная платформа была создана еще до того, как Mitsubishi вошла в альянс, предыдущий Outlander базируется на платформе Mitsubishi GS). Моторную гамму Аутлендер также может разделить с X-Trail, но гибридная установка у него, скорее всего, останется своя. Более того, якобы произойдет обратный обмен: Outlander PHEV поделится установкой с Ниссаном.

Так может выглядеть новый Mitsubishi Outlander по мнению дизайнера Kolesa.ru

Кстати, о гибриде. Под конец текущего года до Штатов доберется обновленный Outlander PHEV нынешнего поколения, хотя в других странах такой кроссовер дебютировал еще в 2018-м. Модернизированный подзаряжаемый гибрид имеет бензиновый мотор 2.4, два электродвигателя (по одному на каждой из осей) и батарею емкостью 13,8 кВт*ч (у американского Outlander PHEV до сих пор двухлитровый «атмосферник» и батарея на 12 кВт*ч).

Чуть раньше, осенью 2020-го, американцам предложат посвежевший паркетник Outlander Sport (в других странах это ASX). Кросс кардинально преобразился внешне в прошлом году, так что если доработки экстерьера и будут, то незначительные. Еще ожидается перетряхивание комплектаций.

Обновленный Mitsubishi Mirage для США и нынешние Outlander Sport (он же ASX) и Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Mirage для США и нынешние Outlander Sport (он же ASX) и Eclipse Cross
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Обновленный Mitsubishi Mirage для США и нынешние Outlander Sport (он же ASX) и Eclipse Cross
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Наконец, в первом квартале 2021-го в США появятся обновленные хэтчбек и седан Mitsubishi Mirage/Mirage G4, а также рестайлинговый паркетник Eclipse Cross. Модернизированные компакты уже представлены, у них переднюю часть оформили в фирменном икс-стиле марки. А вот посвежевший Eclipse Cross пока засвечен лишь на шпионских фото, причем на них он упакован в камуфляж. В Mitsubishi заявили, что этому кроссоверу подправят и внешность, и интерьер, вдобавок он получит новую мультимедийную систему.

Бюджетники Mirage в Россию не привезут, как и гибридный Outlander. Остальные вышеперечисленные новинки, скорее всего, будут представлены на нашем рынке.

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