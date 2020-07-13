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  • Новый Mitsubishi Outlander: дизайн в стиле прошлогоднего концепта и родство с Nissan X-Trail

Новый Mitsubishi Outlander: дизайн в стиле прошлогоднего концепта и родство с Nissan X-Trail

13.07.2020 5746 1 1

Премьера сменившего поколения кроссовера Mitsubishi должна пройти уже в этом году. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, она переехала на «тележку» Renault-Nissan.

 

Паркетник Mitsubishi Outlander следующей генерации уже попадался во время испытаний. И вот теперь свежий снимок – его опубликовал в своем Твиттере пользователь @hirocci966. На фото запечатлена корма, зато, в отличие от предыдущих кадров, на машине меньше камуфляжной пленки, так что мы можем рассмотреть детали.

Итак, дизайн экстерьера нового Outlander выполнен по мотивам концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, представленного в прошлом году в Женеве: у фонарей та же форма, хотя начинка стала проще. Если сравнивать с нынешним Аутлэндером, то у нового расположенные на заднем бампере светоотражатели теперь в виде горизонтальных полосок. Ну и благодаря предыдущим фотографиям, мы знаем, что Outlander получил двухъярусную головную оптику, но при этом верхние секции сделали чуть шире.

Салон нового Outlander пока не засвечен. Скорее всего, внутри тоже прослеживаются мотивы прошлогоднего прототипа, то есть ждем мультимедийную систему с «прилепленным» к передней панели большим «планшетом» (у нынешнего кросса экран встроен в панель) и виртуальную «приборку».

По предварительным данным, Outlander разделил платформу с новым Nissan X-Trail (Ниссан пока представил только американский вариант, который зовется Rogue). Речь идет о модернизированной версии «тележки» CMF-C/D от Renault-Nissan (исходная платформа была создана еще до того, как Mitsubishi вошла в альянс, ну а актуальный Outlander базируется на платформе Mitsubishi GS). Некоторые японские СМИ считают, что по своим габаритам паркетник Mitsubishi стал ближе к Ниссану. Длина нынешнего Аутлендера равна 4695 мм, колесная база – 2670 мм. У нового американского Nissan Rogue эти показатели составляют 4648 (на 38 мм меньше, чем у предшественника) и 2705 мм соответственно (было так же).

Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Концепт Mitsubishi Engelberg Tourer
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Ранее японские профильные медиа писали о том, что моторы «традиционному» Outlander могут достаться от родственного кросса Nissan, но пока неизвестно, какие именно. Американский Rogue после смены поколений сохранил «атмосферник» 2.5, при этом он теперь имеет непосредственный впрыск (ранее был распределенный) и выдает 184 л.с. и 245 Нм (было 172 л.с. и 237 Нм). 

Актуальный Mitsubishi Outlander
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Актуальный Mitsubishi Outlander
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Актуальный Mitsubishi Outlander
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В гамму нынешнего Mitsubishi Outlander в зависимости от рынка входят бензиновые моторы 2.0, 2.4 и 3.0, дизель 2.2. Также Аутлендер бывает в виде подзаряжаемого гибрида, у такого SUV бензиновый 2.4, два электродвигателя (по одному на каждой из осей) и батарея емкостью 13,8 кВт. Так вот гибрид должен остаться в строю, более того, якобы произойдет обратный обмен: Outlander PHEV поделится установкой с Ниссаном (поменяют ли технику гибридному Mitsubishi – данных пока нет).

Новый Outlander должны представить до конца текущего года. Глобальный свежий Nissan X-Trail тоже дебютирует в 2020-м.

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1 комментарий
13.07.2020 19:51
RFR 17

У узкоглазых с дизайном в последнее время прямо беда, понесло в с торону - чем уродлевее, тем лучше, такой дизайн может быть хорош для нишевых моделей - на любителя, ну а для массового сегмента нужен всегда подход сдержанного консерватизма, это уже показало время и куча разных моделей и призводителей, которые провалились

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