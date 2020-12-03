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  • Honda может возродить родстер S2000 к 25-летию модели с мотором от Civic Type R

Honda может возродить родстер S2000 к 25-летию модели с мотором от Civic Type R

03.12.2020 149 0 0

В последние годы компания Honda не балует своих поклонников по-настоящему экспрессивными новинками, но в её недрах, оказывается, зреет проект возрождения культовой модели S2000.

 

В прошлом году родстеру ﻿Honda S2000﻿ исполнилось 20 лет, и в честь круглой даты аксессуарное подразделение Honda Access подготовило рестайлинг-кит для этой снятой с производства в 2009 году модели: новый кузовной обвес и доработанную подвеску. Тогда же, разумеется, многие поинтересовались, а будет ли когда-нибудь преемник у этой прекрасной модели, но представители Honda однозначно дали понять, что нет, не будет — мол, не те времена, надо решать более важные задачи, в частности готовить компанию к массовому выпуску электромобилей.

Honda S2000 первого поколения

Минувшей осенью стало известно, что Honda планирует вступить в альянс с General Motors, то есть разделить с большим американским партнёром бремя по разработке и выпуску электромобилей. Появление ясности по ключевому «зелёному» направлению позволило компании Honda подумать и о периферийных проектах, в частности о возможности возрождения S2000. К тому же Honda видит, что конкуренты активизировались в сегменте относительно доступных спорткаров: Toyota выпустила новую Supra, Subaru недавно представила купе BRZ второго поколения и даже терпящая финансовое бедствие компания Nissan готовит спорткар Z нового поколения.

Honda S2000 первого поколения

По данным журнала Forbes, отдел маркетинга Honda всерьёз прорабатывает возможность запуска родстера S2000 второго поколения к 25-летию этой модели, то есть в 2024 году. Концептуально он будет повторять предшественника — те же пропорции, та же компоновка, но прежнего 2,0-литрового бензинового «атмосферника», который в зависимости от модификациии выдавал 241-250 л.с. при 8800 об/мин, не будет. Вместо него спорткар второго поколения получит адаптированный турбомотор того же объёма от актуального хот-хэтча Honda Civic Type R: его развернут на 90 градусов и состыкуют с идеально работающей 6-ступенчатой «механикой» от прежнего S2000. Максимальную мощность «трубочетвёрки» увеличат с 320 до примерно 350 л.с. — задний привод её с лёгкостью переварит. Снаряженная масса нового S2000 не должна превысить 1400 кг.

Honda S2000 первого поколения

Понятно, что вышеописанная конфигурация может быть ещё десять раз изменена и не факт, что проекту нового S2000 вообще дадут зелёный свет, но изрядно обветшавшему имиджу Honda такая модель точно не помешала бы. Разумеется, она не будет многотиражной, но в мире достаточно фанатов японского автопрома вообще и Honda S2000 в частности, способных окупить разработку. Многие из них, правда, знают эту модель исключительно по фильмам типа «Форсаж» и компьютерным играм, но тем интереснее им будет узнать, что такое настоящая S2000 — увы, «живых» моделей первого поколения на вторичном рынке практически не осталось, и причина здесь не только в лихой езде, но и в том, что многие экземпляры подверглись безжалостному тюнингу, то есть утратили аутентичность.

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