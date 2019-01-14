Новая Toyota Supra готова дать BMW урок дизайна

Новая Toyota Supra готова дать BMW урок дизайна

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В Детройте состоялась долгожданная премьера купе Toyota Supra пятого поколения. О техническом родстве с BMW Z4 во время презентации не упоминалось, хотя стесняться в данном случае решительно нечего.
 

Ох, как же долго поклонники Тойоты ждали новую Супру! Ровно пять лет назад японская фирма показала в Детройте концепт FT-1, предвещавший купе нового поколения, и вот, наконец, после десятков засветок, тизеров, утечек и вбросов представлена серийная версия автомобиля.

Дизайн, конечно, – дело вкуса, но, судя по реакции публики и прессы, новая Supra вышла очень удачной, почти по-итальянски страстной и при этом по-американски «мускулистой» – есть в её широких бёдрах что-то от Dodge Viper. Культовая «четвёртая» Supra поколения A80, впрочем, тоже угадывается в новинке безошибочно – в общем, вышла отличная космополитичная внешность с лёгким японским акцентом.

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То же можно сказать и об интерьере – идеальные «недра» спорткара с пухлым спортивным рулём, крупным тахометром на щитке приборов, ковшеобразными креслами с развитой боковой поддержкой и интегральными подголовниками, россыпью настоящих физических клавиш на центральной консоли вместо новомодных сенсоров. Даже мультимедийной системе c 8,8-дюймовым экраном оставили «устаревший» ротационно-нажимной джойстик управления, то есть сделано всё, чтобы водитель как можно меньше отвлекался от дороги. Для этих же целей в переднюю панель топ-версий внедрён проектор оперативных показаний приборов на лобовое стекло. Новый BMW Z4 с его фарами а-ля Kia и неудобными приборами в стиле Chery, как ни крути, и снаружи и внутри выглядит на фоне Супры блекло – кто бы мог подумать, что такое когда-нибудь случится!

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Новая Supra – машина компактная и юркая: колёсная база – всего 2470 мм (на 100 мм меньше, чем у Тойоты 86, разработанной совместно с Subaru), длина – 4382 мм, ширина – 1854 мм, высота – 1293 мм. Снаряженная масса – 1541 кг, развесовка – строго 50:50. Ключевые узлы и агрегаты позаимствованы у родственного BMW Z4: передняя подвеска типа McPherson, задняя пятирычажная, адаптивные амортизаторы и активный дифференциал, который может быть по команде электроники заблокирован на 100%. Салон – исключительно двухместный, привод – исключительно задний.

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Для США и Европы заявлен пока только один двигатель – баварская 3,0-литровая бензиновая рядная «турбошестёрка» (340 л.с., 500 Нм), состыкованная с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». С таким силовым агрегатом Supra набирает первую «сотню» за 4,3 с. Для Японии уже анонсированы версии попроще: с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 либо 258 л.с. в паре с той же 8-ступенчатой АКП. У Супры, впрочем, оригинальные, не такие, как у BMW ездовые настройки, которые специалисты Тойоты самостоятельно шлифовали на Нюрбургринге, и уникальный звук выхлопа.

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Кстати, полное название новой модели – не Supra, а GR Supra: первые две буквы указывают на фирменное спортивное подразделение Gazoo Racing, занимавшееся доводкой машины. Производиться GR Supra будет на заводе Magna Steyr в австрийском Граце и поступит в продажу летом этого года. Цены объявлены пока что только в США: от 49 990 долларов. Доберётся новая Supra и до России – до конца текущего года.

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В том, что Supra пятого поколения классно едет, мы не сомневаемся, а вот дотянут ли агрегаты BMW до высочайших стандартов надёжности Тойоты, покажет время. Оригинальные тойотовские рядные «шестёрки» серии 2JZ, что ставились на Супру прошлого поколения, отличались просто невероятной живучестью и спокойно выдерживали пытки гаражных тюнеров. В числе потенциальных покупателей новой Супры уже есть те, кто заявил о намерении «выкинуть на помойку мотор BMW» и поставить вместо него 2JZ в паре с МКП. Видимо, не верят пока опытные тойотоводы в BMW или просто троллят немцев. Рановато, братцы! Всё же нужно дать партнёрам из BMW шанс и не судить заочно – в Мюнхене ведь тоже, слава богу, кое что смыслят в автомобильных двигателях, причём именно рядные 6-цилиндровые агрегаты удаются им лучше всего.

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