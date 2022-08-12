Новинки ×

Кроссовер Honda CR-V нового поколения сменил дизайн и имя

12.08.2022 579 0 0

Как и исходный паркетник, клон будет доступен с бензиновой полуторалитровой «турбочетверкой» и в виде гибрида.

 

Американский новый кросс Honda CR-V (он же глобальный) дебютировал в июле, а скоро в следующее поколение перейдет и его китайский брат Honda Breeze: фото и характеристики родственного паркетника внесли в базу местного минпрома. Напомним, последняя модель в «поднебесной» линейке марки появилась в 2019 году, у нее собственный дизайн. Причем «мировой» CR-V в Китае тоже представлен, и он также сменит поколение. Дело в том, что за выпуск глобального SUV для КНР отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda, а производством Breeze занимается компания GAC Honda.

Новый Honda Breeze
1 / 2
Новый Honda Breeze
2 / 2

Как и прежде, у брата CR-V оригинальная внешность: у китайской модели иные бамперы, радиаторная решетка и фары, а задние фонари лишены дополнительных вертикальных секций. Длина нового Honda Breeze равна 4716 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1681 мм, колесная база – 2701 мм. Предназначенный для Поднебесной свежий CR-V (его минпром «слил» еще в мае) на 13 мм короче, в остальном габариты совпадают.

Новый Honda Breeze

Отдельных снимков интерьера Breeze нового поколения еще нет. Впрочем, и на имеющихся фотографиях видно, что, как и CR-V, паркетник получил мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью тачскрином. В Китае обе модели будут доступны с пяти- или семиместным салоном.

Honda Breeze сохранил бензиновую «турбочетверку» 1.5 мощностью 193 л.с., только у двигателя теперь другой индекс – L15CK вместо L15BT. Предыдущий кроссовер предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором – скорее всего, у нового SUV те же коробки. Привод передний или полный. Кроме того, как и предшественник, свежий паркетник будет доступен в виде гибрида с установкой на основе двухлитрового «атмосферника».

Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
1 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
2 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
3 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
4 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
5 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
6 / 7
Предыдущий Honda Breeze и новый Honda CR-V
7 / 7

В Китае старт продаж Honda Breeze нового поколения намечен на декабрь, свежий CR-V там, вероятно, появится раньше.

кроссовер Китай авторынок новинки Honda Honda CR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Три буквы: почему горит лампочка ABS и как это исправить Система ABS, или антиблокировочная система тормозов, знакома нам давно, но до сих пор может поставить в тупик. Почему иногда на панели приборов загорается её лампочка? Что-то сломалось, и по... 105 0 0 12.08.2022
Статьи / Интересно L – значит статус: уникальные длиннобазные версии европейских машин для китайского рынка На разных рынках мира покупатели имеют разные требования к автомобилям. Где-то главным критерием остается цена, где-то адаптация подвески к плохим дорогам, а вот в Китае одной из ключевых по... 459 1 2 11.08.2022
Статьи / Авто недели Огромный выбор и общая простота: стоит ли покупать Nissan Qashqai I за миллион рублей Пару лет назад, выбирая кроссовер за миллион, мы рассматривали трехлетний Ford Kuga или пятилетний Kia Sportage. С тех пор ситуация изменилась, и теперь под миллион стоят даже компактные мо... 5925 3 2 09.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15719 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11168 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8139 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings