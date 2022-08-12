Кроссовер Honda CR-V нового поколения сменил дизайн и имя

Как и исходный паркетник, клон будет доступен с бензиновой полуторалитровой «турбочетверкой» и в виде гибрида.

Американский новый кросс Honda CR-V (он же глобальный) дебютировал в июле, а скоро в следующее поколение перейдет и его китайский брат Honda Breeze: фото и характеристики родственного паркетника внесли в базу местного минпрома. Напомним, последняя модель в «поднебесной» линейке марки появилась в 2019 году, у нее собственный дизайн. Причем «мировой» CR-V в Китае тоже представлен, и он также сменит поколение. Дело в том, что за выпуск глобального SUV для КНР отвечает совместное предприятие Dongfeng Honda, а производством Breeze занимается компания GAC Honda.

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Как и прежде, у брата CR-V оригинальная внешность: у китайской модели иные бамперы, радиаторная решетка и фары, а задние фонари лишены дополнительных вертикальных секций. Длина нового Honda Breeze равна 4716 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1681 мм, колесная база – 2701 мм. Предназначенный для Поднебесной свежий CR-V (его минпром «слил» еще в мае) на 13 мм короче, в остальном габариты совпадают.



Новый Honda Breeze

Отдельных снимков интерьера Breeze нового поколения еще нет. Впрочем, и на имеющихся фотографиях видно, что, как и CR-V, паркетник получил мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью тачскрином. В Китае обе модели будут доступны с пяти- или семиместным салоном.



Honda Breeze сохранил бензиновую «турбочетверку» 1.5 мощностью 193 л.с., только у двигателя теперь другой индекс – L15CK вместо L15BT. Предыдущий кроссовер предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором – скорее всего, у нового SUV те же коробки. Привод передний или полный. Кроме того, как и предшественник, свежий паркетник будет доступен в виде гибрида с установкой на основе двухлитрового «атмосферника».

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В Китае старт продаж Honda Breeze нового поколения намечен на декабрь, свежий CR-V там, вероятно, появится раньше.

