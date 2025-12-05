Honda CR-V готовится выйти на домашний рынок и подбирает аксессуары по торжественному случаю

Гибридные авто ×
05.12.2025
Дилеры в Японии начнут принимать заказы на кроссовер 12 декабря 2025 года. Модель будет продаваться только в версиях RS и RS Black Edition, однако для неё подготовили пару пакетов – Urban Premium и Tough Premium.

Марка Honda представила нынешнее шестое поколение кроссовера CR-V в 2022 году, а небольшую модернизацию он пережил в 2025-м. Основным рынком для этого SUV являются Штаты, хотя модель представлена ещё в Европе, Китае, а также в других странах. Любопытно, что только теперь актуальный кроссовер Honda CR-V e:HEV выходит на домашний рынок: старт живых продаж намечен на февраль 2026 года.

На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)
Дилеры бренда в Японии начнут собирать предзаказы на кроссовер в следующую пятницу, 12 декабря. Паркетник для домашнего рынка был показан в рамках выставки Japan Mobility Show, которая прошла минувшей весной. Отметим, здесь кроссовер будет продаваться только в двух версиях – RS и RS Black Edition. А, к примеру, в США доступно ещё «внедорожное» исполнение TrailSport, однако японцам такой SUV не достался.

На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition
Honda CR-V e:HEV RS получил виртуальную приборку диагональю 10,2 дюйма, а по центру передней панели располагается 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Ещё в списке базового оснащения числятся: акустика Bose с 12 динамиками, подогрев сидений, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и комплект водительских помощников Sensing ADAS.

На фото: Honda CR-V e:HEV RS
На фото: Honda CR-V e:HEV RS
На фото: Honda CR-V e:HEV RS
На фото: Honda CR-V e:HEV RS
Топ-версия – CR-V e:HEV RS Black Edition – отличается за счёт чёрного обвеса по периметру нижней части кузова, 19-дюймовых легкосплавных колёсных дисков, выполненных в более тёмном цвете, а также шильдика с названием версии на двери багажника. Для салона предусмотрены тёмные декоративные вставки и чёрная обивка потолка. Ещё этому исполнению положены: функция вентиляции кресел, панорамный люк на крыше, а также набор водительских ассистентов Honda Sensing 360.

На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition с пакетом Tough Premium
Как рассказали в компании, в Японии готовящейся к местному рыночному дебюту модели предложат два опциональных пакета аксессуаров – Tough Premium и Urban Premium. Первый вариант предназначен для комплектации с прибавкой Black Edition. Он включает в себя серебристые вставки в нижнюю часть переднего бампера и боковые юбки, а также чёрный спойлер, установленный в верхней части багажной двери, и аналогичного цвета шильдики на корме.

На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
На фото: Honda CR-V e:HEV RS с пакетом Urban Premium
Исполнению Honda CR-V e:HEV RS в Японии доступен опциональный пакет Urban Premium. Он включает в себя, по сути, аналогичные вставки, но выполненные в чёрном цвете и такие же затемнённые шильдики с логотипом на багажной двери (эти элементы контрастируют с цветом кузова).

Кроссовер Honda CR-V на домашнем рынке предложат с гибридной силовой установкой e:HEV, которая включает в себя 2,0-литровый двигатель, электромотор и e-CVT. Производитель пока не раскрыл совокупную отдачу системы у японской версии (у европейской отдача бензинового мотора равна 144 л.с., электродвигателя – 184 л.с.). Привод – передний или полный. Цены паркетника станут известны позже.

кроссовер Япония авторынок гибридные авто Honda Honda CR-V

 

