Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд 0-400-0, утерев нос Rimac Nevera R

Битва на ниве мировых рекордов между шведским бензиновым суперкаром Koenigsegg Jesko Absolut и хорватским электрическим Rimac Nevera R продолжается: после июньской пачки рекордов от Rimac пришёл ответ от Koenigsegg — пусть не такой объёмный, как у хорватов, но не менее впечатляющий.

Суперкар Koenigsegg Jesko дебютировал в марте 2019 года на Женевском автосалоне, своё имя он получил в честь Йеско фон Кёнигзегга, отца основателя компании Koenigsegg — Кристиана фон Кёнигзегга. Мелкосерийное производство Jesko началось в 2021 году, у него есть две экстремальные модификации — ориентированная на максимальную скорость Jesko Absolut и ориентированная на трек Jesko Attack. Версия Jesko Attack не такая быстрая на прямых, как Jesko Absolut, так как её аэродинамическое оперение заточено под максимальное сцепление колёс с асфальтом в поворотах. Соответственно в рекордных заездах в области разгонной и тормозной динамики участвует версия Jesko Absolut.

Jesko Absolut оснащён 5,0-литровым бензиновым битурбомотором V8 собственной разработки Koenigsegg, его максимальная отдача при работе на биоэтаноле Е85 — 1600 л.с. и 1500 Нм (при работе на бензине — 1280 л.с. и 1000 Нм), вся мощность передаётся на задние колёса через уникальную 9-ступенчатую роботизированную коробку передач LST с семью сцеплениями. Из-за заднего привода Jesko Absolut не может, как полноприводный Rimac Nevera R, похвастаться выдающимся временем разгона до 100 км/ч — это время компания Koenigsegg вообще не указывает, зато на более высоких скоростях Jesko Absolut вполне может тягаться с четырёхмоторным 2107-сильным «хорватом». Максимальная скорость Jesko Absolut превышает 530 км/ч (у Rimac Nevera R — «всего» 431 км/ч).

На этой неделе компания Koenigsegg отчиталась о новой порции рекордов, установленных Jesko Absolut под управлением заводского тест-пилота Маркуса Лунда. Упражнение 0-400-0 (разгон с места до 400 км/ч и торможение до полной остановки) шведский суперкар выполнил за 25,21 с — это новый мировой рекорд. Rimac Nevera R во время июньских заездов выполнил аналогичное упражнение за 25,79 с.

В числе других свежих рекордов от Koenigsegg Jesko Absolut: лучшее время разгона с места до 400 км/ч — 16,77 с (у Rimac Nevera R — 17,35 с), лучшее время разгона до 250 миль/ч (402 км/ч) — 17,18 с (у Rimac Nevera R — 17,71 с) и лучшее время выполнения упражнения 0-250 миль/ч-0 — 25,67 с (у Rimac Nevera R — 26,20 с).

Все рекорды Jesko Absolut задокументированы авторитетной по части изменений компанией Racelogic. Заезды проходили 7 августа на взлётно-посадочной полосе шведского аэродрома Эребру. Пресс-служба Koenigsegg подчёркивает, что асфальт в тот день был не идеальным — местами сырым из-за прошедшего накануне дождя.

Добиться новых рекордов компании Koenigsegg удалось с помощью в очередной раз переписанной программы управления силовой установкой Jesko Absolut, соответствующий апгрейд в ближайшее время получат все ранее выпущенные клиентские экземпляры этой модели.

Добавим, что недавно компания Koenigsegg представила ещё одну производную от суперкара Jesko — лимитированный Sadair's Spear с доработанным аэродинамическим оперением и форсированным V8.

