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  • Koenigsegg Sadair's Spear: лошадиная фамилия, облегчённый кузов и 1625-сильный V8

Koenigsegg Sadair's Spear: лошадиная фамилия, облегчённый кузов и 1625-сильный V8

25.06.2025 89 0 0

Шведская компания Koenigsegg провела премьеру суперкара Sadair's Spear, представляющего собой наиболее экстремальную производную от модели Jesko. Цена — выше, чем у Bugatti Tourbillon!

В марте 2019 года компания Koenigsegg представила на Женевском автосалоне новый базовый суперкар Jesko, названый в честь Йеско фон Кёнигзегга, отца основателя предприятия — Кристиана фон Кёнигзегга. Мелкосерийное производство Jesko началось в 2021 году, у него уже есть две производные — ориентированная на максимальную скорость версия Jesko Absolut и ориентированная на трек версия Jesko Attack.

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Koenigsegg Sadair's Spear стоит немного особняком, но по сути это ещё более экстремальная по сравнению с Jesko Attack трековая версия, сохранившая при этом доступ на дороги общего пользования. Свое имя новый суперкар получил в честь любимой ездовой лошади Йеско фон Кёнигзегга, которую звали Sadair's Spear, что можно перевести на русский как «Копьё Садара», на ней Йеско фон Кёнигзегг участвовал в своей последней гонке в далёком 1976 году. Тема копья ненавязчиво отражена в цветографической раскраске суперкара.

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Углепластиковый кузов Koenigsegg Sadair's Spear получил модифицированное аэродинамическое оперение, увеличивающее прижимную силу, корма немного удлинена, площадь вентиляционных отверстий увеличена для лучшего охлаждения двигателя. Салон толком не показан, но известно, что он тоже облегчён за счёт ещё более широкого применения углепластика и удаления «лишней» шумоизоляции. Углепластиковые кресла могут быть оснащены гоночными 6-точечными ремнями безопасности. В целом кузов облегчен на 35 кг (в пресс-релизе не сказано, по сравнению с чем, — видимо, по сравнению с Jesko Attack).

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В фирменной подвеске Triplex типа пуш-род установлены облегчённые пружины и амортизаторы, настроенные на максимальное сцепление на гоночном треке (то есть хорошей плавности хода можно не ждать). Карбон-керамические тормоза также доработаны и обеспечивают ещё более эффективное замедление с высоких скоростей. Углепластиковые колёсные диски Sadair’s Spear Aircore разработаны специально для этой модели и обуты в цепкие покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 R размерности 275/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.

5,0-литровый битурбомотор V8 собственной разработки форсирован, теперь он выдаёт 1300 л.с. при работе на бензине (было 1280 л.с.) и 1625 л.с. при работе на биоэтаноле Е85 (было 1600 л.с.). Вся мощность передаётся на задние колёса через уникальную 9-ступенчатую роботизированную коробку передач LST с семью сцеплениями. Динамические характеристики Sadair’s Spear компания Koenigsegg не опубликовала.

О массе Sadair’s Spear в пресс-релизе сказано уклончиво — дескать, соотношение мощности к массе превосходит считающийся эталонным показатель 1:1, то есть можно рассчитывать менее чем на 1300 кг. Сухая масса Jesko Attack составляет 1320 кг и если отнять от неё 35 кг, получим 1285 кг.

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Koenigsegg Sadair's Spear будет выпущен тиражом 30 экземпляров, все они, конечно, уже проданы. Цена в пресс-релизе не указана, а по данным британского журнала Top Gear, каждый экземпляр обойдётся заказчику минимум в 3,8 млн фунтов стерлингов или 4,4 млн евро в переводе по текущему курсу. Для сравнения скажем, что начальная цена представленного в прошлом году 1800-сильного гибридного суперкара Bugatti Tourbillon составляет 3,8 млн евро.

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