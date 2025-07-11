1,72 c до «сотни» и два десятка других новых рекордов от суперкара Rimac Nevera R

Хорватская компания Rimac продолжает штамповать мировые рекорды в сегменте серийных дорожных автомобилей благодаря появлению модернизированного электрического суперкара Nevera R с невероятно мощной четырёхмоторной силовой установкой (2107 л.с.). На днях Rimac Nevera R провёл серию заездов на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии и установил сразу 23 рекорда разгонной и тормозной динамики, а также новый рекорд максимальной скорости.

Электрический суперкар Rimac Nevera дебютировал летом 2021 года, с тех пор он установил целую пачку рекордов, в том числе рекорд максимальной скорости среди серийных электромобилей (412 км/ч), лучшее время круга на Северной петле Нюрбургринга в классе электрических суперкаров (7 мин 05,298 с), рекорд скорости при движении задним ходом (275,74 км/ч) и 23 рекорда разгонной и тормозной динамики, которые только что побил Rimac Nevera R.

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Премьера Rimac Nevera R состоялась в августе прошлого года — это модернизированная версия суперкара Nevera, предлагающая больше мощности и более тщательно настроенную ходовую часть. Rimac собирается выпустить только 40 экземпляров Nevera R, каждый обойдётся заказчику минимум в 2,3 млн евро. На данный момент Nevera R прошёл практически все доводочные испытания и скоро начнутся его поставки клиентам, а новые рекорды, зафиксированные авторитетной компанией Dewesoft, должны убедить их, что бешеные деньги потрачены не зря. Все новые достижения приведены на показанной ниже картинке.

Отметим главные достижения. Установлен новый рекорд максимальной скорости среди серийных электромобилей — 431 км/ч и рекорд по разгону с места до 100 км/ч — 1,72 с. 200 км/ч Nevera R набирает за 3,95 с, 300 км/ч — за 7,89 с, 400 км/ч — за 17,35 с. Четверть мили (402 м) Nevera R проехал за 7,90 с.

Сама хорватская компания особо гордится рекордом Nevera R в упражнении 0-400-0, то есть в разгоне с места до 400 км/ч и торможении до полной остановки — 25,79 с. Обычный Rimac Nevera в 2023 году проделал это упражнение за 29,93 с, но в прошлом году этот рекорд побил шведский суперкар Koenigsegg Jesko Absolut — 27,83 с, и вот теперь хорваты вернулись на первое место.

Максимальная совокупная отдача четырёхмоторной силовой установки Rimac Nevera R — 2107 л.с. и 2340 Нм, на данный момент это самый мощный в мире дорожный суперкар, но есть желающие отобрать у Nevera R это почётное звание, а именно ведущие китайские компании и турецко-германский проект Elektron Quasar.

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Серийный электрический спортседан Xiaomi SU7 Ultra с заводским трековым пакетом минувшей весной проехал Северную петлю Нюрбургринга за 7 мин 04,957 с, то есть обошёл Rimac Nevera в общем зачёте, но Nevera остался лучшим именно в классе электрических суперкаров, а Xiaomi SU7 Ultra отнесён дирекцией Нюрбургринга к классу представительских электромобилей. Полагаем, ближайшей осенью, когда позволят погодные условия, Rimac Nevera R попробует побить рекорд Xiaomi SU7 Ultra на Нордшляйфе.