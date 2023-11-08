Rimac Nevera разогнался до 275 км/ч при движении задним ходом — новый рекорд Гиннеса

С момента своего дебюта в 2021 году хорватский электрический суперкар Rimac Nevera установил более двух десятков различных рекордов, но рекорд максимальной скорости при движении задним ходом среди них, пожалуй, самый необычный и самый бессмысленный.

Rimac Nevera — не самый мощный в мире серийный суперкар (Lotus Evija мощнее), но самый результативный: на его счету уже есть рекорд максимальной скорости среди серийных электромобилей (412 км/ч), лучшее время круга на Северной петле Нюрбургринга в классе серийных электромобилей (7 мин 5,298 с) и лучшее время прохождения трассы в Гудвуде на участке подъёма на холм среди серийных электромобилей (49,32 с).

Весной этого года Rimac Nevera на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в немецком городе Папенбург (земля Нижняя Саксония) установил сразу 23 рекорда ускорения и торможения, превзойдя собственные паспортные показатели, а на днях здесь же в Папенбурге собрались представители Книги рекордов Гиннеса и инженеры компании Dewesoft (производит электронное измерительное оборудование) для фиксации довольно курьёзного рекорда — максимальной скорости при движении задним ходом.



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У обычного автомобиля с ДВС скорость движения задним ходом, как правило, ограничена передаточным числом задней передачи, а электромобили и гибриды, у которых для движения задним ходом используется электромотор, обычно оснащены электронным ограничителем скорости, чтобы водитель, сдавая назад, не натворил бед. Rimac Nevera в теории может ехать назад так же быстро, как и вперёд, но у него естественным ограничителем при движении задним ходом выступают аэродинамика и баланс шасси, рассчитанные на движение вперёд.



Напомним, что максимальная совокупная отдача четырёхмоторной силовой установки Rimac Nevera составляет 1914 л.с. и 2360 Нм, на каждой из осей установлены одноступенчатые редкуторы, позволяющие достичь максимальной скорости при движении в обоих направлениях. Ещё на стадии проектирования Nevera инженеры Rimac провели расчёты и поняли, что опытный пилот может относительно безопасно установить на этом суперкаре рекорд максимальной скорости при движении задним ходом, и вот эта безумная идея реализована. Тест-пилот Горан Дрндак после серии тренировок смог разогнать машину в режиме реверса до 275,74 км/ч.



Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в 2001 году британским гонщиком Дарреном Мэннингом за рулём Caterham 7 Fireblade с мотоциклетным двигателем Honda и мотоциклетной коробкой передач, у которой изначально вообще не было заднего хода, но в приложении к автомобилю её модифицировали таким образом, что все передачи можно использовать для движения задним ходом. Даррен Мэннинг осмелился «раскочегарить» лёгонький Caterham при движении назад до 165 км/ч, хотя в теории мог выжать и все 200.

