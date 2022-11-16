Rimac Nevera стал самым быстрым в мире серийным электромобилем, но есть нюанс

Rimac Nevera дебютировал летом прошлого года и стал одним из самых мощных дорожных серийных легковых автомобилей: его четырёхмоторная силовая установка выдаёт максимальные 1914 л.с. и 2360 Нм. В мире есть ещё более мощные суперкары, больше всего «лошадок» у Lotus Evija — 2039, но максимальная скорость «британца» ограничена на отметке 350 км/ч.

Nevera в дежурном режиме, то есть по первому требованию владельца готова разогнаться до 352 км/ч, а вот подлинная «максималка» — 412 км/ч — достигается только на специальных мероприятиях под присмотром специалистов Rimac при условии хорошей погоды и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Именно в таких условиях максимальной скорости за рулём Nevera достиг тест-пилот Миро Зрнчевич, заезды проходили на скоростном кольце полигона ATP (Automotive Testing Papenburg) в немецком городе Папенбург (земля Нижняя Саксония).



Миро Зрнчевич

Здесь же в Нижней Саксонии, но на другом полигоне, что находится в коммуне Эра-Лессин и принадлежит компании Volkswagen, в 2019 году бензиновый Bugatti Chiron Super Sport 300+ установил абсолютный рекорд скорости для серийных машин — 490 км/ч.



Рекорды Nevera и Chiron объединяет то, что они были установлены в одностороннем порядке (при езде в одном направлении трека), то есть не являются общепризнанными в англосаксонском мире, где в качестве рекорда фиксируется средняя скорость из двух попыток, совершённых в разных направлениях трассы в течение одного часа. По таким правилам абсолютный рекорд скорости сейчас принадлежит американскому суперкару SSC Tuatara — 455 км/ч, тогда как его абсолютный максимум — 460 км/ч.

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Что помешало команде Rimac повторить заезд в обратном направлении, неизвестно (возможно, были какие-то ограничения со стороны автодрома). Если расчётная максимальная скорость совпала с фактической, то это указывает на высочайший уровень инжиниринга в Rimac, воспроизвести рекорд не составило бы труда. Опасений по поводу севшей батареи тоже быть не должно, ведь зарядить её на 80% от мощного 500-киловаттного терминала можно всего 19 мин. Быть может, терминала такой мощности на автодроме просто нет, то есть не было возможности провести сессию из двух заездов в течение часа.



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Пресс-релиз Rimac сообщает, что рекорд скорости фиксировался с помощью высокоточного устройства Racelogic V-Box на основе GPS-данных, на машину были установлены дорожные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2R, видео заезда опубликовано на YouTube.

