Рекорды ×
  • Rimac Nevera стал самым быстрым в мире серийным электромобилем, но есть нюанс

Rimac Nevera стал самым быстрым в мире серийным электромобилем, но есть нюанс

16.11.2022 254 0 0

Миро Зрнчевич, тест-пилот и руководитель отдела испытаний хорватской компании Rimac, разогнал 1914-сильный электрический суперкар Nevera до его паспортной максимальной скорости — 412 км/ч.

 

Rimac Nevera дебютировал летом прошлого года и стал одним из самых мощных дорожных серийных легковых автомобилей: его четырёхмоторная силовая установка выдаёт максимальные 1914 л.с. и 2360 Нм. В мире есть ещё более мощные суперкары, больше всего «лошадок» у Lotus Evija — 2039, но максимальная скорость «британца» ограничена на отметке 350 км/ч.

Nevera в дежурном режиме, то есть по первому требованию владельца готова разогнаться до 352 км/ч, а вот подлинная «максималка» — 412 км/ч — достигается только на специальных мероприятиях под присмотром специалистов Rimac при условии хорошей погоды и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Именно в таких условиях максимальной скорости за рулём Nevera достиг тест-пилот Миро Зрнчевич, заезды проходили на скоростном кольце полигона ATP (Automotive Testing Papenburg) в немецком городе Папенбург (земля Нижняя Саксония).

Миро Зрнчевич

Здесь же в Нижней Саксонии, но на другом полигоне, что находится в коммуне Эра-Лессин и принадлежит компании Volkswagen, в 2019 году бензиновый Bugatti Chiron Super Sport 300+ установил абсолютный рекорд скорости для серийных машин — 490 км/ч.

Рекорды Nevera и Chiron объединяет то, что они были установлены в одностороннем порядке (при езде в одном направлении трека), то есть не являются общепризнанными в англосаксонском мире, где в качестве рекорда фиксируется средняя скорость из двух попыток, совершённых в разных направлениях трассы в течение одного часа. По таким правилам абсолютный рекорд скорости сейчас принадлежит американскому суперкару SSC Tuatara — 455 км/ч, тогда как его абсолютный максимум — 460 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Что помешало команде Rimac повторить заезд в обратном направлении, неизвестно (возможно, были какие-то ограничения со стороны автодрома). Если расчётная максимальная скорость совпала с фактической, то это указывает на высочайший уровень инжиниринга в Rimac, воспроизвести рекорд не составило бы труда. Опасений по поводу севшей батареи тоже быть не должно, ведь зарядить её на 80% от мощного 500-киловаттного терминала можно всего 19 мин. Быть может, терминала такой мощности на автодроме просто нет, то есть не было возможности провести сессию из двух заездов в течение часа.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Пресс-релиз Rimac сообщает, что рекорд скорости фиксировался с помощью высокоточного устройства Racelogic V-Box на основе GPS-данных, на машину были установлены дорожные покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2R, видео заезда опубликовано на YouTube.

спортивные авто электромобиль суперкары рекорды Rimac Rimac Nevera

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ III X350/358 c пробегом: вечные атмосферники, ШРУС по 70 тысяч и требовательный задний привод В первой части материала мы разобрались со спецификой алюминиевого кузова и изучили «науку о контактах» на примере не самой надежной электрической части Jaguar XJ в кузове X350/X358. Оказыв... 120 0 0 16.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Я объехал яму или препятствие через сплошную: могут ли лишить прав? Выезд на встречную полосу через сплошную – это всегда нарушение. Но наказание за него все же сильно различается в зависимости от обстоятельств. Давайте разберем одну из самых распространенны... 977 0 1 14.11.2022
Статьи / Тесты Девяносто девять тайн: проверь, что ты знаешь о ВАЗ-21099 Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой... 2610 8 3 12.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16255 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13511 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10582 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings