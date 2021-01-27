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Официальный рекорд скорости SSC Tuatara оказался гораздо скромнее скандального

27.01.2021 288 0 0

В сегменте сверхмощных и ультрадорогих серийный автомобилей продолжается битва за звание самого быстрого. Гиперкар Tuatara компании SSC North America свой рекорд скорости (508,7 км/ч) установил в октябре прошлого года , но конкуренты и критики назвали его фейком. Чтобы доказать свою правоту, SSC North America решила повторить заезды под присмотром независимого арбитра, получилось только 455,3 км/ч, но и этого оказалось достаточно, чтобы назвать Tuatara самым быстрым серийным автомобилем в мире.

 

SSC Tuatara — это представленный в феврале 2020 года американский гиперкар, оснащённый 5,8-литровым битурбомотором V8 мощностью 1774 л.с. (за подробностями отправляем к нашему отдельному материалу). Такой мощности вполне достаточно, чтобы стать самым быстрым серийным автомобилем на Земле.

С 2017 года это почётное звание принадлежит шведскому гиперкару Koenigsegg Agera RS — 446,9 км/ч. В 2019-м Bugatti сообщила, что её Chiron Super Sport 300+ разогнался до 490,4 км/ч. Осенью 2020-го SSC North America рапортовала о достижении её гиперкаром Tuatara скорости 508,7 км/ч и приложила видеозапись заездов, которые проходили в штате Невада на 7-километровом прямолинейном участке региональной автострады №160.

Скептики посмотрели эту видеозапись и сказали, что запечатлённый на ней автомобиль никак не может ехать с заявленной скоростью — мол, картинка с цифрами не стыкуется. Уточним, что 508,7 км/ч — это, по общепринятым правилам установления рекордов, средняя скорость из двух попыток, совершённых в разных направлениях трассы в течение одного часа. Абсолютный же максимум Tuatara в одной из двух попыток составил 532,93 км/ч — по крайней мере, так говорили в SSC North America. Но им, повторимся, не поверили.

Представители Koenigsegg тоже не постеснялись заявить, что не верят рекорду SSC Tuatara и считают свою машину, то есть Agera RS, самой быстрой в мире. А как же Bugatti? Его рекорд, хоть и был сертифицирован немецким TÜV, скептикам тоже пришлось забраковать, так как измерения проходили только в одном направлении трассы и средняя скорость, как того требует дотошная публика, не вычислялась.

В Bugatti на критику никак не отреагировали и вряд ли уже отреагируют (будущее этой марки находится под вопросом), а вот SSC North America упёрлась и решила доказать, что Tuatara всё-таки быстрее всех. При этом она призналась, что видеозапись «рекорда» была смонтированной.

Первая попытка повторить рекорд была предпринята в декабре во Флориде на площадке аэрокосмического центра, куда раньше приземлялись Шаттлы. Эта попытка оказалась неудачной из-за проблем с двигателем. А вот январские заезды, как считают в SSC North America, увенчались успехом. На сей раз Tuatara была увешана сразу пятью спутниковыми измерителями скорости, в том числе Racelogic Vbox, а главное — на заездах присутствовал технический директор американского представительства Racelogic, который может гарантировать, что охотники за рекордами ничего в приборах не подкручивали.

Итог, зафиксированный в сертификате Racelogic USA, такой: средняя скорость из двух попыток — 455,3 км/ч, абсолютный максимум — 460,4 км/ч. То есть Koenigsegg Agera RS позади.

Что до осенних астрономических 500 с лишним км/ч, то SSC North America пообещала подтвердить из будущем, поколдовав с настройками машины. Выходит, первая попытка всё же была фейком? Этого американская компания, конечно, не говорит и вред ли признается, даже если дело и правда было нечистое.

Между тем на рекорд скорости в классе серийных автомобилей претендуют также Koenigsegg со своей новой моделью Jesko и Hennessey со своим недавно представленным суперкаром Venom F5.

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