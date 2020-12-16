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  • Серийный Hennessey Venom F5: 1842 л.с., 2,6 с до «сотни» и свыше 500 км/ч «максималки»

Серийный Hennessey Venom F5: 1842 л.с., 2,6 с до «сотни» и свыше 500 км/ч «максималки»

16.12.2020 365 0 0

Техасское тюнинг-ателье Hennessey, имеющее статус автопроизводителя, закончило разработку своего первого полностью оригинального срендемоторного суперкара Venom F5, который позиционируется как самый мощный в мире серийный автомобиль с ДВС. Всего будет выпущено 24 экземпляра стоимостью от 2,1 млн долларов каждый.

 

Hennessey впервые показала Venom F5 осенью 2017 года на выставке SEMA, но тогда модель дебютировала в статусе прототипа, а серийную версию показали на этой неделе с обещанием поставить заказанные машины клиентам в течение 2021 года (в этом году фирма Hennessey будет отмечать своё тридцатиление). Напомним, что название Venom переводится с английского как «яд», а индекс F5 отсылает к шкале Фудзиты, по которой оценивается степень опасности торнадо. Уровень F5 считается катастрофическим, скорость ветра при нём достигает 419–512 км/ч – намёк на максимальную скорость Венома.

Теоретически Venom F5 способен разогнаться до 534 км/ч, и в следующем году Hennessey обязательно предпримет попытку установить мировой рекорд скорости для серийных машин, который сейчас принадлежит другому американскому суперкару, SSC Tuatara: минувшей осенью в одной из попыток он достиг 532,93 км/ч, хотя официальный рекорд зафиксирован на отметке 508 км/ч.

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Дизайн серийного Venom F5 по сравнению с прототипом изменился несильно. В основе кузова лежит углепластиковый монокок массой всего 86 кг. Все наружные кузовные панели также изготовлены из углепластика. Снаряженная масса автомобиля — 1385 кг. Новомодной активной аэродинамики нет, но тщательная продувка в трубе гарантирует адекватное поведение машины на высоких скоростях. За доплату предлагается «трековый пакет» с более агрессивным передним сплиттером и задним антикрылом на стойках вместо интегрированного в корму спойлера.

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Впервые показан интерьер суперкара: он довольно тесный и щедро декорированный карбоном и кожей. Вместо традиционной «баранки» установлен многофункциональный гоночный штурвал. Роль щитка приборов выполняет 7-дюймовый монитор в карбоновой рамке. Второй экран с диагональю 9 дюймов расположен по центру и отвечает за мультимедийные функции. На узком центральном тоннеле расположились кнопки управления коробкой передач и шайба выбора ездовых режимов (Sport, Wet, Drag, Track, F5). Режим F5 предназначен для достижения максимальной скрости. Для личных вещей есть бардачок в ногах у единственного пассажира, а также ниши в дверях и на центральном тоннеле.

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Двигатель V8, получивший собственное имя Fury (Фурия), у Hennessey Venom F5 полностью оригинальный, хотя изначально планировалось использовать в качестве основы 7,4-литровый блок V8 производства GM. Теперь же и блок свой, отлитый из чугуна, с рабочий объёмом 6555 «кубиков» и углом развала 90 градусов. Два турбокмопрессора в титановых корпусах с 76-миллиметровыми крыльчатками позволили довести отдачу до 1842 л.с. при 8000 об/мин и 1617 Нм при 5000 об/мин — это самый мощный серийный ДВС. Для сравнения скажем что 5,9-литровый V8 на SSC Tuatara выдаёт 1774 л.с. Греческий суперкар Spyros Panopoulos Chaos обещает 3000 л.с., снятые с 4,0-литрового блока V10, но эта машина пока официально не представлена.

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Коробка передач у Venom F5 от итальянской фирмы CIMA – это 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением, передающий всю мощность на задние колёса. Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, до 200 км/ч — 4,7 с, до 300 км/ч — 8,4 с, до 400 км/ч — 15,5 с.

Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми амортизационными стойками Penske. Тормоза — карбон-керамаические диаметром 390 мм, с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 265/35 ZR 19 спереди и 345/30 ZR 20 сзади.

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В целом, как видим, Venom F5 имеет довольно консервативную, типичную для американской школы суперкаростроения конструкцию, что, разумеется, никак не умаляет его динамических качеств, которые, будем надеяться, Hennessey скоро продемонстрирует во всей красе.

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