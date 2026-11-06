Китайский суперкар Yangwang U9 Xtreme установил новый рекорд скорости — 503,17 км/ч

Напомним, что Yangwang — это флагманский лакшери-бренд китайской компании BYD. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на рынок в 2024 году, а в 2025 году была представлена его топ-версия Xtreme, на которой впоследствии были установлены несколько рекордов скорости и рекордное время на Северной петле Нюрбургринга в классе электрических суперкаров — 6 мин 59,157 с.

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В августе 2025 года Yangwang U9 Xtreme сумел разогнаться на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 472,41 км/ч, а месяц спустя там же улучшил свой рекорд до 496,22 км/ч.

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Новый рекорд — 503,17 км/ч — был установлен 1 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) на прямолинейном участке международной трассы E11 имени шейха Халифы бин Зайеда, машиной управлял немецкий гонщик Марк Бассенг. Перед рекордным заездом трассу тщательно очистили от песка и другого мусора. В результате заезда комиссия Книги рекордов Гиннесса зафиксировала сразу четыре рекорда: самый быстрый серийный электромобиль, самый быстрый серийный электромобиль, самая высокоскоростная шина для автомобиля и самая высокоскоростная шина для электромобиля.

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Полусликовые шины для Yangwang U9 Xtreme сделала компания Giti Tire. За тщательное сцепление колёс с дорогой также отвечает активная электрогидравлическая подвеска DiSus-X. Платформа e4 на Yangwang U9 Xtreme имеет 1200-вольтовую электрическую архитектуру вместо стандартной 800-вольтовой. Колёса вращают четыре индивидуальных электромотора мощностью 555 кВт, то есть в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи Blade не указана — известно только, что даже при уровне заряда 20% она способна выдавать 1800 кВт мощности.

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Yangwang собирается изготовить только 30 клиентских экземпляров U9 Xtreme, первый из них был представлен весной этого года на Пекинском автосалоне. Цена версии Xtreme совершенно запредельная для китайского автомбиля — от 20 млн юаней (245,15 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что стандартный 1306-сильный Yangwang U9 стоит от 1,8 млн юаней (22,06 млн рублей).