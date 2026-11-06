Китайский суперкар Yangwang U9 Xtreme установил новый рекорд скорости — 503,17 км/ч

Напомним, что Yangwang — это флагманский лакшери-бренд китайской компании BYD. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на рынок в 2024 году, а в 2025 году была представлена его топ-версия Xtreme, на которой впоследствии были установлены несколько рекордов скорости и рекордное время на Северной петле Нюрбургринга в классе электрических суперкаров — 6 мин 59,157 с.
В августе 2025 года Yangwang U9 Xtreme сумел разогнаться на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 472,41 км/ч, а месяц спустя там же улучшил свой рекорд до 496,22 км/ч.
Новый рекорд — 503,17 км/ч — был установлен 1 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) на прямолинейном участке международной трассы E11 имени шейха Халифы бин Зайеда, машиной управлял немецкий гонщик Марк Бассенг. Перед рекордным заездом трассу тщательно очистили от песка и другого мусора. В результате заезда комиссия Книги рекордов Гиннесса зафиксировала сразу четыре рекорда: самый быстрый серийный электромобиль, самый быстрый серийный электромобиль, самая высокоскоростная шина для автомобиля и самая высокоскоростная шина для электромобиля.
Полусликовые шины для Yangwang U9 Xtreme сделала компания Giti Tire. За тщательное сцепление колёс с дорогой также отвечает активная электрогидравлическая подвеска DiSus-X. Платформа e4 на Yangwang U9 Xtreme имеет 1200-вольтовую электрическую архитектуру вместо стандартной 800-вольтовой. Колёса вращают четыре индивидуальных электромотора мощностью 555 кВт, то есть в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи Blade не указана — известно только, что даже при уровне заряда 20% она способна выдавать 1800 кВт мощности.
Yangwang собирается изготовить только 30 клиентских экземпляров U9 Xtreme, первый из них был представлен весной этого года на Пекинском автосалоне. Цена версии Xtreme совершенно запредельная для китайского автомбиля — от 20 млн юаней (245,15 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что стандартный 1306-сильный Yangwang U9 стоит от 1,8 млн юаней (22,06 млн рублей).
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