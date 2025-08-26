3000 «лошадей» решают: Yangwang U9 установил рекорд скорости среди электромобилей

Китайский электрический суперкар Yangwang U9 с модернизированной четырёхмоторной силовой установкой мощностью свыше 3000 л.с. сумел разогнаться на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 472,41 км/ч — новый мировой рекорд для дорожных электромобилей.

Предыдущий рекорд скорости среди дорожных электромобилей принадлежит хорватскому суперкару Rimac Nevera R — он был установлен ранее этим летом и составляет 431,45 км/ч. Напомним, что максимальная совокупная мощность четырёхмоторной силовой установки Rimac Nevera R — «всего» 2107 л.с.

Известие о новом рекорде Yangwang U9 пришло от глобальной пресс-службы BYD, она подтвердила, что китайский суперкар после модернизации будет располагать мощностью свыше 3000 л.с. Каждый из четырёх электромоторов выдаёт 555 кВт, в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с., но официально полная совокупная мощность пока не объявлена.

Напомним, что под лакшери-брендом Yangwang китайская компания BYD продаёт свои самые дорогие и технически продвинутые модели. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на китайский рынок в феврале 2024 года, на данный момент максимальная совокупная отдача его четырёхмоторной силовой установки составляет 1306 л.с., но ранее в этом месяце в электронной базе китайского Минпрома всплыл модернизированный U9 мощностью свыше 3000 л.с. — его премьеры пока не было, а вот рекорд скорости уже есть.

Для сравнения скажем, что 1306-сильный Yangwang U9 смог в своё время во время испытаний разогнаться до 391,94 км/ч. Стоит 1306-сильный Yangwang U9 в Китае от 1 680 000 юаней (18,81 млн рублей в переводе по текущему курсу).

На модернизированном Yangwang U9 платформа e4 имеет 1200-вольтовую электрическую архитектуру. Надёжный контакт с дорогой и филигранную управляемость обеспечивает активная электрогидравлическая подвеска. Высокоскоростные полусликовые шины для китайского суперкара разработала компания Giti Tire со штаб-квартирой в Сингапуре. В рекордном заезде участвовал Yangwang U9 в исполнении Track Edition с развитым аэродинамическим оперением, но без массивного антикрыла на корме, которое, вероятно, ограничивало скоростной потенциал машины.

Yangwang U9 Track Edition

В планах Yangwang значится также новый рекорд Нюрбургринга — модернизированный U9 попытается установить его в этом году. На данный момент самым быстрым серийным электромобилем на Нюрбургринге является спортседан Xiaomi SU7 Ultra, его время круга на Северной петле — ﻿7 мин 04,957 с. Осенью прошлого года компания BYD привозила на Нюрбургринг 1306-сильный Yangwang U9, он тогда проехал Нордшляйфе за 7 мин 17,900 с, но в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга это время почему-то не попало.