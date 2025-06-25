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  • Дело чести: Yangwang U9 попытается установить новый рекорд Нюрбургринга

Дело чести: Yangwang U9 попытается установить новый рекорд Нюрбургринга

25.06.2025 45 0 0

Лакшери-бренд Yangwang китайской компании BYD хочет в этом году установить новый рекорд Нюрбургринга в классе электрических суперкаров и утереть нос «выскочкам из Xiaomi».

Китайские компании начинают всерьёз замахиваться на Нюрбургринг — мол, не только европейцы умеют в управляемость и филигранную доводку шасси. Недавно китайский спортседан Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым серийным автомобилем на Нюрбургринге: с временем круга на Северной петле в 7 мин 04,957 он обошёл не только прямого конкурента Porsche Taycan Turbo GT (7 мин 07,551 с), но и более статусный хорватский электрический суперкар Rimac Nevera (7 мин 05,298 с).

Особую пикантность рекорду Xiaomi придаёт тот факт, что седан SU7 — дебютный автомобиль китайской компании, заработавшей имя на производстве бытовой электроники. Между тем BYD является на данный момент крупнейшим китайским автопроизводителем с гигантским опытом и широчайшим ассортиментом моделей на любой вкус и кошелёк. В 2023 году компания BYD запустила лакшери-бренд Yangwang, под которым продаёт свои самые дорогие и технически продвинутые модели.

Суперкар Yangwang U9 вышел на китайский рынок в феврале прошлого года, он оснащён четырёхмоторной электрической установкой с максимальной совокупной отдачей в 1306 л.с. и 1680 Нм и активной электрогидравлической подвеской. Первую «сотню» Yangwang U9 набирает за 2,36 с, максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч, но если отключить ограничитель, то суперкар способен разогнаться до 392 км/ч, что компания BYD доказала на практике.

﻿​Осенью прошлого года BYD привезла Yangwang U9 на Нюрбургринг и прогнала его по Нордшляйфе, итоговое время круга — 7 мин 17,900 с, причём в официальную таблицу рекордов Нюрбургринга оно не попало. Xiaomi SU7 Ultra мощнее (1548 л.с. и 1770 Нм) и при этом радикально дешевле, его минимальная цена составляет 529 900 юаней (5,81 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как за Yangwang U9 нужно выложить минимум 1 680 000 юаней (18,42 млн рублей). Получается, что семейный, по сути, седан объехал дико дорогой суперкар с умной подвеской, способной вытворять различные трюки на парковке.

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BYD обещает поработать над настройками Yangwang U9, протестирует их на Нюрбургринге и попробует в течение этого года установить новый рекорд. Пока отставание Yangwang U9 от Xiaomi SU7 Ultra довольно сильное, преодолеть его будет непросто, но мы верим в компетенции BYD и ждём победной реляции с Нордшляйфе. Будем надеяться, что европейские производители «электричек» не махнут на эту борьбу рукой и дадут достойный ответ китайский товарищам.

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